La SDA lance des campagnes de sensibilisation : Le monoxyde de carbone, un tueur silencieux

Consciente des tragédies provoquées par le monoxyde de carbone dans les foyers algériens, la société de production et de commercialisation d’électricité et de gaz, Sonelgaz, entreprend ces dernières années des campagnes de prévention et de sensibilisation régulières dans le but de convaincre les citoyens à respecter les consignes de sécurité à devoir adopter pour éviter le pire. Les explosions et autres incendies constituent également un vrai risque pour la santé publique.

« Nous savons qu’un grand travail nous attend malgré les efforts entrepris jusque-là. On doit cibler toutes les couches de la société, à commencer par les enfants dont nous accordons un intérêt particulier dans notre stratégie », a expliqué le directeur de la SDA, la société de la distribution de l'électricité et du gaz de Bologhine, lors de la journée « portes ouvertes » organisée, hier, à Chéraga (Alger). Une initiative qui vise à « renforcer » la sécurité dans les foyers en sensibilisant « davantage » les citoyens, notamment les écoliers, aux situations à « risques » afin que les utilisateurs des équipements de chauffage prennent « conscience » des accidents domestiques pouvant survenir si les « précautions nécessaires » ne sont pas prises.

« Il faut savoir que le gaz n’est pas aussi dangereux que ça. Il suffit juste de respecter les consignes de sécurité à travers notamment l’aération et de faire preuve de civisme en évitant les équipements non homologués et en recourant aux professionnels en cas de besoin. En un mot, attention à la négligence », a soutenu Abdelhak Latrèche en présence des représentants de la protection civile et de la fédération des consommateurs.

Dans le plan d’action de la SDA, des sorties vers les établissements scolaires sont programmées et des rencontre de proximités dans les quartiers sont également au menu. Objectif : faire passer le message de la prévention et toucher le maximum des utilisateurs des chauffages et autres chauffe-bains, responsables, selon les statistiques de la protection civile, de la mort de 102 personnes en 2016, intoxiquées par le monoxyde de carbone, quand 1.300 autres ont été secourues après avoir été incommodées ou intoxiquées par les gaz de CO, incolores et inodores, ne cesse-t-on de mettre en garde.

Pour l’année 2017, la situation n’est pas plus reluisante dans la mesure où on compte pour le seul mois de janvier 41 morts et 683 personnes incommodées et intoxiquées mais qui ont eu la vie sauve in-extremis.

Pour Nabil Djouadi, capitaine de la protection civile de la wilaya d’Alger, ces cas d’asphyxie pouvaient être évités si les familles des victimes étaient sensibilisées quant à la prévention et les « bons » réflexes à entreprendre. « A notre niveau, notre institution organise avant chaque période hivernale une large campagne de prévention et de sensibilisation en vue d’attirer l’attention des citoyens sur les risques réels du monoxyde de carbone. Malheureusement, certains ne reçoivent pas le message et par conséquent, on enregistre beaucoup de drames », a-t-il regretté non sans insister sur la nécessité d’aérer les habitations et à « bien choisir » les appareils de chauffage lesquels, selon lui, doivent être de marques connues auprès de revendeurs agréés.

Le capitaine Djouadi a fait part par ailleurs d’une louable initiative organisée conjointement avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ayant ciblé les mosquées. « Ces lieux de culte sont très fréquentés et on y trouve toutes les catégories de la société, chose qui nous a poussés à entreprendre une telle démarche pour cibler un maximum de citoyens », s’est-il félicité avant de réitérer l’appel de la PC à la vigilance et à la prudence.

