Lutte contre la CriminalitÃ© Ã  SÃ©tif : 572 affaires traitÃ©es en janvier

Pour les services de la sûreté de la wilaya de Sétif, janvier de cette année n’a pas été sans se traduire par une activité intense à tous les niveaux, allant dans le sens de la préservation des biens et des personnes et s’inscrivant dans un contexte de rapprochement constant entre la police et le citoyen.

Une activité d’autant plus importante que le communiqué rendu public par la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya, fait ressortir au titre de la lutte contre la criminalité urbaine, un chiffre de plus de 572 affaires traitées durant le mois de janvier 2017.

C’est ainsi que sur les 708 personnes mises en cause dont 38 femmes qui ont fait l’objet d’arrestation pour différents crimes et délits et ont été présentées devant les juridictions compétentes en la matière, 84 ont été placées sous mandat de dépôt et les autres, de citations directes.

Parmi les catégories visées et les préjudices causés nous relèverons que les atteintes aux personnes détiennent la première place avec un taux de 45,45%, suivies de celles portant atteinte à l’économie nationale (18,35%), les atteintes aux biens des personnes (13,46%) et les atteintes aux biens publics qui viennent en dernière position avec un taux de 10,13%.

Le volet important inhérent à la lutte contre le trafic de drogue n’a pas été sans être marqué par une même dynamique sachant que l’espace d’un mois (janvier 2017) , les services de la police judiciaire ont traité 56 affaires et partant, l’arrestation de 68 mis en cause parmi lesquelles 31 ont été placées sous mandat de dépôt, ce tout couronné par la saisie de 1,348 kg de kif traité, 206 comprimés psychotropes et une importante quantité de boissons alcoolisées.

Des services de police qui déploient une activité intense au titre des activités répressives et dissuasives tout en consacrant un volet important à l’action de proximité et partant, des actions de sensibilisation à l’endroit des composantes de la frange juvénile, notamment dans les lycées et les espaces universitaires à l’effet de préserver tous ces jeunes des fléaux pouvant affecter leur santé et les faire basculer dans des phénomènes dangereux, appelant sans cesse à dénoncer tout acte s’inscrivant dans ces mouvements nuisibles en formant le 15-48.

F. Zoghbi