Violence : Un phÃ©nomÃ¨ne omniprÃ©sent

La violence sous toutes ses formes doit être dénoncée car chacun a le droit de vivre en sécurité. Les actes de violence sont inacceptables et ne débouchent sur rien de constructif, ils doivent être pris au sérieux et il faut lutter contre eux.



Le phénomène de la violence urbaine, chez les jeunes en particulier, était, hier, le thème développé sur les ondes de la Radio algérienne, par le professeur Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem).

« La violence, sous ses aspects multiformes, est devenue un phénomène récurrent au sein de la société algérienne », dira l’invité de la rédaction.

Le président de l’Association pour la promotion de la santé et de la recherche scientifique (Forem) constate cette violence s’accroît de plus en plus, et ne cesse de prendre de l’ampleur, n’épargnant aucune frange de notre société. Elle s’est propagée « partout », dans la rue, les stades, les écoles et jusque dans les domiciles. Les violences commises contre les enfants, les traumatismes et les déviances auxquelles ils donnent lieu lorsque certains parmi eux parviennent à l’âge adulte, sont parmi les phénomènes qui contribuent à ébranler la société algérienne dans ses fondements, estime le président de la Forem.

Ces violences, dont des franges de la société payent aujourd’hui le prix fort, s’expliquent, selon le Professeur Khiati, par une multitude de raisons et de croisements de causes liées elles mêmes par une série de facteurs. Tour à tour, il cite le cumul psychologique de plusieurs années de stress durant la décennie terroriste, « les traumas psychologiques n’ayant pas été traités au plan psychologique », mais aussi, souligne-t-il, aux piètres conditions de vie dans lesquelles évoluent nombre d’enfants et leurs parents.

Il tient, à cet effet, à alerter sur la multiplication des constructions de « cités ghettos » qui sont, dit-il, « les réservoirs des violences potentiel ». Citant l’exemple du quelque million d’enfants qui a eu à subir la violence du terroriste islamiste, durant les années 1990, et dont environ, signale-t-il, 50.000 ont bénéficié d’un suivi psychologique, le président de la Forem observe que cette prise en charge permet de réduire la violence, mais « ne peut pas l’effacer ». Observant, d’autre part, que 40% soit près de 25.000 des personnes internées le sont en raison de la consommation de drogue, l’intervenant s’interroge de savoir si la prison « une école du crime », est à même d’agir efficacement pour traiter cette question. Il signale, ainsi, que 17.000 membres de la population juvénile, âgés de 13 à 18 ans, sont, chaque année, présentés devant la justice, parfois pour crime de sang. Il n’oublie pas de pointer du doigt l’école « qui n’assure plus sa mission d’éducation et de culture ». Citant des statistiques « effarantes », communiquées par un représentant du ministère de l’Education nationale, il relève, à titre d’exemple, qu’en 2014, ont été observés 40.000 cas de violence dans les écoles, opposant notamment des élèves ou bien ces derniers à leurs enseignants.

Il fait également état des 7.300 cas de violences contre les femmes signalées, en 2015, un chiffre qui est passé, dit-il, à 8.400 autres, l’année d’après, ainsi que les violences à l’égard des enfants et les enlèvements dont ils sont parfois l’objet…

Pour tenter de traiter ces problèmes, M. Khiati rappelle que de nombreuses études ont été menées, que des propositions ont été énoncées mais que, malheureusement, elles sont restées sans suite a l’exemple du projet « école sans violence » pensé il y a 3 ans mais qui est resté sans écho.

Il considère, cependant, que tout n’est pas perdu pour autant et que l’organisation d’assises pourrait contribuer à trouver des solutions, pour autant, déclare-t-il, qu’on se décide à prendre des décisions courageuses.

Farida Larbi