CROSS-COUNTRY, Championnats de France 2017 : Six AlgÃ©riens qualifiÃ©s

Pas moins de six crossman et crosswoman algériens ont décroché leur qualification —en individuel ou par équipe— pour être alignés dans les championnats de France de cross-country, prévus le dimanche 26 février, à Saint Galmier (Loire). En tête des qualifiées, deux dames championnes d’Algérie : Nawal Yahi, la championne d’Algérie en titre du cross, l’an dernier à Ain Defla, qui court sous les couleurs de Nanterre AC et Kenza Dahmani, championne d’Algérie du Semi-marathon à El Oued Kenza Dahmani et vainqueur du cross « Bouzid-Saal », samedi dernier à Sétif. Les deux internationales algériennes se sont qualifiées en individuel pour le championnat « seniors Elite » dames qui sera disputé sur une distance de 8.420 m. Rappelons que Nawel Yahi a occupé la 2e place du cross de Sartrouville (France), le 11 décembre 2016. Hadjer Soukhal, sociétaire de Lyon athlétisme depuis trois années, s’est qualifiée par équipe et participera au cross court des dames (3.980 m). Nabil Ziani