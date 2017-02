Natation, Championnat dâ€™AlgÃ©rie (bassin 25 m) 1Ã¨re journÃ©ee : Amal Melih et Lounes Khendriche sâ€™illustrent

La logique a été dans l’ensemble respectée lors des finales de la 1ère journée du Championnat d’Algérie hivernal (bassin de 25m) mardi, à la piscine « Mohamed-Baha » de Bab-Ezzouar, à Alger.

Les nageuses et nageurs de l’élite nationale se sont imposés dans les différentes finales, à commencer par Amel Melih du GS Pétroliers qui a remporté le 100 m nage libre, en 56 sec 48/100es, soit à 3 centièmes du record d’Algérie dont elle est la détentrice. Elle conserve son titre de championne d’Algérie, remporté l’an dernier à Sétif. « Je suis contente de mon chrono, même si je suis encore en période de charge et que je m’entraîne beaucoup. L’important pour moi est de continuer à travailler pour représenter dignement l’Algérie dans les échéances internationales à venir », nous a déclaré Amel Melih, à l’issue de sa finale. L’autre performance est à mettre à l’actif du sociétaire du NR Delly-Ibrahim (NRDI), Lounès Khendriche, vainqueur en puissance du 400 m nage libre, en 3 min 53 sec 37/100es. C’est une bonne progression pour ce jeune nageur de 20 ans : il était 3e l’an dernier et il est champion d’Algérie 2017. Aymen Benabid du GSP s’est distingué en remportant deux titres lors de la 1ère journée. Il a d’abord remporté le 100 m 4 nages messieurs, en s’imposant en finale en 57 sec 11/100es. Il gagne ensuite le 200 m brasse, en signant un temps de 2 min 15 sec 53.

Ismahane Larbi-Youcef du NRDI en a fait de même en s’imposant dans les finales du 200 m brasse et au 100m 4 nages dames. Le 100 m dos est revenu à Abdellah Ardjoune qui décroche ainsi un titre à son club, l’ASPTT Alger. À l’issue de cette journée d’ouverture, les athlètes du GSP dominent le « National » hivernal de natation en bassin de 25 m, avec 5 médailles d’or. Le NR Delly-Ibrahim arrive à la seconde place (3 titres) ; l’ASPTT Alger (1 titre) complète le podium. La compétition, qui se tient en présence de 164 nageurs représentant 30 clubs, issus de 7 ligues wilayas, se poursuivra durant le week-end, avec deux séances quotidiennes : les séries le matin (9h00) et les finales, à 17h00.

Nabil Ziani