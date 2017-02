AthlÃ©tisme, Meeting en salle d'Eaubonne (400m) : BenchaÃ¢ et Bouhadda sur le podium

Les athlètes algériens Fethi Benchaâ et Sofiane Bouhadda ont décroché respectivement les 2e et 3e places sur le 400m du meeting en salle d'Eaubonne, disputé dimanche soir dans la capitale française, Paris.

Benchaâ a réussi un chrono de 47.93, derrière le Français Jordier Thomas, vainqueur en 47.14, alors que Bouhadda a terminé 3e en 48.13.

«La course a été beaucoup plus tactique», a expliqué Bouhadda, ajoutant que le vainqueur l'avait ''enfermé» lui et Benchaâ «pendant le rabattement''.

Il s'agit de la 2e sortie de Bouhadda en salle cette saison, après avoir réussi 47.84 au meeting de Reims, alors que Benchaâ avait réalisé 47.31 lors de cette même compétition.