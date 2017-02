Championnat d'Afrique 2017 "Juniors" : Youcef Rihane Ã©liminÃ© au 2e tour

Youcef Rihane, le dernier des cinq tennismen algériens encore en lice dans le championnat d'Afrique 2017 de la catégorie «juniors» a été éliminé à son tour, après sa défaite par deux sets à zéro contre l'Egyptien Abdallah Fouad, en match comptant pour le 2e tour de cette compétition, abritée par le Complexe sportif d'El Menzah (Tunis).

Exempté du premier tour, le jeune algérien a intégré directement le 2e tour du tableau final, où il s'est incliné 4-2, 5-4 (8) face à l'Egyptien Abdallah Fouad, qui de son côté avait sorti le Béninois Delmas N'Tacha au premier tour.

L'aventure de Rihane a tourné court même dans le tableau double, où il a fait équipe avec son compatriote Toufik Sahtali, après leur défaite (5-3, 2-4, 9-11) contre le tandem sud-africain Philip Henning-Siphosothando Montsi. Outre Rihane et Sahtali, l'Algérie a engagé trois filles dans cette compétition: Houria Boukholda, Nesrine Troubia et Lynda Benkaddour, qui ont toutes été éliminées au premier tour du tableau simple.

Initialement, l'Algérie devait être représentée par six joueurs dans cette compétition : 3 garçons et autant de filles. Mais le 6e joueur, Karim Bendjamaâ, a finalement déclaré forfait pour des raisons qui restent inconnues.



Tournoi international à Ben Aknoun du 19 au 25 février

Le chargé de communication de la Fédération algérienne de tennis, Azim Belkacem Drid, a transmis à notre rédaction un communiqué dans lequel il est fait état d’un nouveau tournoi international qui se déroulera en Algérie la semaine prochaine. Ainsi, le Tennis Club les Palmiers-Ben Aknoun, en collaboration avec la Fédération Algérienne de Tennis, organise un Tournoi international Juniors, grade 5, du 19 au 25 février 2017. Les qualifications sont programmées pour les 19 et 20 février 2017. Le tableau final débutera le 21 février 2017. Plus de quatre-vingts athlètes représentant vingt-deux pays prendront part à cet événement d’envergure internationale. Il s’agit de : Algérie, Egypte, Portugal, Italie, Espagne, Tunisie, Maroc, République Tchèque, France, Oman, Allemagne, Colombie, Côte d’Ivoire, Togo, Mozambique, Namibie, Madagascar, Finlande, Hongrie, Roumanie, Cameroun et Etats Unis. L’Algérie sera représentée dans ce tournoi par seize athlètes (treize garçons et trois filles). Les tableaux seront officiés par le juge arbitre algérien Hakim Fateh (Silver Badge). Le directeur du tournoi, M. Hamza Khellassi (Directeur de l’organisation sportive et des compétitions de la FAT). Actuellement, se déroule l’ITF Juniors “Mehdi Bouras’’, au Tennis Club de Hydra, dont les finales sont programmées le 18 février 2017, à 15h30. Ces tournois sont sponsorisés par CHEVROLET, transporteur officiel de la Fédération Algérienne de Tennis.

