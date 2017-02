Cyclisme /13e Grand prix national cyclisme Didouche-Mourad : Hamza FayÃ§al s'adjuge la derniÃ¨re Ã©tape

Le cycliste Hamza Fayçal, sociétaire du GS Pétroliers, a remporté la troisième et dernière étape de la 13e édition du grand prix national cyclisme du chahid Didouche-Mourad.

Cette troisième étape, longue de 105 km, a vu Hamza Fayçal s’imposer au sprint avec un chrono de 2h 48’18’’, devançant son coéquipier Abdelmalek Madani et Mouad Betria de l’AS sûreté nationale.

Chez les juniors, la première place est revenue à Alaeddine Cherhabil de l'IRB El Kantara Biskra, suivi de Diaeddine Bousefsaf du CR Draria et de Aissa Nadji Labsir du club du VC Sovac.

Les coureurs ont pris le départ de cette étape à partir de la commune de Didouche Mourad pour traverser Hamma Bouziane, Bekira, Constantine, Aïn Smara, Oued Athmania (RN5), Sidi Khelifa, Ibn Ziad, Hamma Bouziane (RN3) pour revenir enfin à Didouche Mourad.

Au total, 84 coureurs cyclistes ont participé à cette compétition, représentant 11 clubs dont le CR Draria, VC Sovac, IRB El Kantara Biskra, le GS Pétrolier, l’AS Sûreté Nationale ou encore la sélection algérienne militaire. Comptant pour la 2e épreuve du challenge de la Coupe d'Algérie Cyclisme 2017, le grand prix national cyclisme du chahid Didouche Mourad, a été organisé par le club de cyclisme de Didouche Mourad et la Ligue de cyclisme de Constantine (LCC) en partenariat avec la Direction de la jeunesse et des sports locale (DJS) et l'APC de Didouche Mourad.