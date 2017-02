M. Hamel sâ€™entretient avec le ministre espagnol de lâ€™IntÃ©rieur : Excellence des liens de la coopÃ©ration policiÃ¨re

La coopération entre les polices algérienne et espagnole en matière d'échange d'informations, de formation et de lutte contre le crime organisé était au centre d'un entretien, à Madrid, entre le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Adbelghani Hamel, et le ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence du directeur général de la police espagnole, German Lopez Iglesias, ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les polices des deux pays en matière d'échange d'informations, de formation et de lutte contre le crime sous toutes ses formes. Les deux parties ont mis en avant la nécessité d'intensifier la concertation et la coordination entre les organes de police dans les deux pays, en vue d'assurer la sécurité des citoyens, de protéger leurs biens et de lutter contre le crime sous toutes formes. Dans une déclaration, à l'issue de la rencontre, le général-major Hamel a précisé que celle-ci avait permis d'aborder tout ce qui a été concrétisé en matière de coopération entre les polices des deux pays, notamment en termes d'échange d'expertise et d'expérience, de soutien technique et de formation. Il a ajouté que sa visite en Espagne contribuera à la consolidation du partenariat entre les polices des deux pays et au renforcement des mécanismes de coopération.

Il a souligné que, dans le sillage des réformes entreprises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «la police algérienne a œuvré à développer, dans une approche globale et intégrée, des stratégies visant à contribuer et à soutenir les actions de la communauté internationale en matière de la lutte antiterroriste et des nouvelles menaces émergentes, ainsi que l’immigration clandestine». Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a salué «l’excellence des liens de coopération policière entre l’Algérie et l’Espagne». Le ministre a mis en exergue «l’étroite coopération dans les domaines de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en sus de la coopération opérationnelle et technique entre les deux polices».