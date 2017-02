Salon Â« Talents et Emploi Â» : Valorisation du savoir

Après l’édition de 2016 tenue à Oran, le palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger abritera, à partir de demain, la 16e édition du Salon «Talents et Emploi». Cette manifestation réunira plusieurs entreprises de différents secteurs, a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs de cette manifestation. En effet, un grand nombre d’entreprises nationales et des filiales de firmes internationales ont confirmé leur présence à cet événement, a l’instar de CEVITAL, Bank ABC, NATIXIS, BNP PARIBAS ou encore AIGLE. Durant trois jours, les demandeurs d’emploi pourront bénéficier de cette opportunité d’avoir un contact direct avec les recruteurs des entreprises présentes. Le Salon s'adresse à toutes les catégories de demandeurs d'emploi (étudiants, jeunes diplômés, employés débutants, cadres confirmés et cadres dirigeants... ). Il devrait contribuer également à la valorisation de leur savoir-faire et à l'expression de leurs talents dans les métiers les plus divers.

«Sa régularité, la pertinence de ses ciblages, sa forte médiatisation font de ce rendez-vous, l'espace qui répond aux besoins, parfois urgents, des entreprises pour la réalisation de leurs objectifs stratégiques», soutiennent les promoteurs de ce rendez-vous. Pour rappel, le Salon «Talents et Emploi» est organisé par the GRADUATE, agence conseil en communication & marketing, RH et EMPLOITIC.COM. Un site présenté par ses initiateurs, comme le leader du recrutement sur internet en Algérie, qui détient dans son portefeuille 6.000 entreprises, plus de 620.000 candidats membres et plus de 6 million de pages consultées par mois. Ces paramètres lui permettent d’être l’organisateur le mieux placé pour ce genre d’événement. Les entreprises présentes comptent ainsi attirer les talents de demain dans un marché marqué par «la concurrence, la mobilité et l'émergence de nouveaux métiers», met-on en exergue. Aussi, et au vu du rush qui a marqué les précédentes éditions, une grande affluence est attendue pour ce rendez-vous. Les personnes intéressées par cet événement peuvent consulter la page Facebook de l’événement, ainsi que le site web «www.talents-emploi.com», où des mises à jour régulières sont postées.

S. A. G.