CoopÃ©ration Ã©nergÃ©tique avec lâ€™IndonÃ©sie et le Portugal : Explorer les opportunitÃ©s dâ€™investissement

Le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, a examiné les opportunités d'affaires et d'investissement, notamment dans les énergies renouvelables, en recevant en audiences les ambassadeurs d'Indonésie et du Portugal, respectivement Mme Safira Machrusah et M. Carlos Oliveira, indique un communiqué du ministère.

Lors de ces audiences, il a été question des «relations de coopération et de partenariat dans le domaine énergétique, ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment en matière d’énergies renouvelables», précise cette source. M. Boutarfa a mis en avant les projets stratégiques qui sont en cours de lancement, rappelant l'importance qu'accorde l’Algérie à la promotion industrielle, au développement des PME, à la création d’emploi et de valeur ajoutée et à la promotion du génie local, a-t-on ajouté. Le ministre a aussi évoqué, avec les deux diplomates, «les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités d’échanger les expériences et de développer des solutions à des préoccupations communes», selon le communiqué.