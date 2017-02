Un choix libre et souverain

Il n’y a pas qu’en Algérie que les élections font la une des médias. Les médias des États-Unis d’Amérique, il y a quelque temps, et de la France, actuellement, ne parlent que du vote, même si ce dernier est différent du nôtre puisqu’il s’agit d’élection présidentielle.

Dans le second pays que nous suivons le mieux, grâce à une plus grande aisance linguistique, deux faits majeurs n’ont pas manqué d’attirer notre attention, au même titre que l’opinion publique locale .

Le premier est lié au discrédit de la candidature de l’ancien Premier ministre, François Fillon, qui a axé pourtant sa campagne sur l’exemplarité de sa personne. Celui qui était présenté comme le mieux placé pour gagner la présidentielle est au centre d’un scandale, pour avoir accordé des emplois fictifs à sa femme et à ses enfants.

Au-delà du scandale qui n’intéresse en fait que les Français, libres de lui accorder leur confiance ou pas, c’est la classe politique française qui est éclaboussée. Voilà un homme qui a été Premier ministre, donc au plus haut sommet de l’État, et qui représente un parti qui pèse dans la vie politique française, à savoir les Républicains, et qui s’enrichit illégalement, comme l’accuse le Canard enchaîné.

Le second fait causé par un autre prétendant ou plutôt prétendante à la présidentielle française, Mme Marine Le Pen en l’occurrence, qui tolère qu'un de ses gardes du corps éconduise de façon violente un journaliste. Le seul crime de ce dernier était d’avoir posé une question gênante à la présidente du Front national .

Où est la liberté d’expression ?

Mme Le Pen, qui traîne elle aussi une autre affaire d’emplois fictifs, n’a fait aucun commentaire.

Ces deux exemples venant d’un pays qui n’a cessé de donner des leçons aux autres nous interpellent. Une classe politique qui accepte d’avoir dans ses rangs, ce genre de candidats, devrait balayer devant sa porte avant d’évoquer les affaires d’un autre pays. Le développement n’est pas seulement économique. Il doit être aussi d’ordre politique, social et culturel. La liberté de la presse est dans ce sens capitale.

Ce qui s’est passé en France nous conforte dans nos choix et nos valeurs, qui ne datent pas d’hier d’ailleurs. L’Algérie, qui refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures, fait de même pour les autres. Chaque pays a ses spécificités, et chaque peuple est libre d’opter pour les orientations qui l’arrangent. L’Algérie n’est pas la France. Elle ne le sera pas, même si elle le voulait, disait cheikh Benbadis, il y a plus d’un siècle. Que ceux qui n’arrêtent pas de sortir l’exemple venu d’outre-mer, méditent ces exemples parmi d’autres de la vie politique française.

L’Algérie a ses lois, ses institutions, ses hommes et ses femmes qui combattent pour que les règles de la démocratie, de l’État de droit et la liberté d’expression soient établies et respectées. Comme le peuple français est libre de juger les candidats qui se présentent pour avoir sa confiance, les Algériens doivent faire leur choix en toute liberté et souveraineté, loin de toutes les leçons, même venues d’outre-mer.

Fouad Daoud