Organisation mondiale du Tourisme : M. Sellal reÃ§oit le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Taleb Rifai, indique un communiqué des services du Premier ministre. M. Rifai effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre du lancement du programme de l’OMT pour le renforcement des capacités statistiques des pays de la région pour les années 2017-2019, précise la même source.

Au cours de cette rencontre, la discussion « a porté, entre autres, sur le rôle du secteur du tourisme en tant que facteur de développement humain, en référence à la proclamation, par l’Organisation des Nations unies, de 2017 « Année internationale du tourisme durable pour le développement », ajoute le communiqué.

Les échanges « ont permis de constater que l’Algérie, pays à fort potentiel touristique, converge par cette même vision de durabilité de l’activité touristique est à même de garantir, pour chaque nation, la réalisation des objectifs communs dans les domaines économique, environnemental et culturel », souligne la même source, ajoutant que la coopération entre les Etats et les instances internationales « se doit d’assurer les accompagnements nécessaires ». L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri.