ANEP - TASSILI : Signature dâ€™un protocole dâ€™accord de partenariat et de coopÃ©ration

La compagnie de transport aérien Tassili Airlines (TAL), et l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP) ont signé, à Alger, un protocole d'accord de partenariat pour l'exploitation des supports et espaces publicitaires dont dispose cette compagnie aérienne.

Le protocole d'accord a été signé entre le Pdg de TAL, Belkacem Harchaoui, et son homologue de l'Anep, Djamel Kaouane, en présence du ministre de la Communication, Hamid Grine.

En vertu du contenu de l’accord, TAL assurera à l'Anep, dans une première étape, la diffusion des produits publicitaires à travers les écrans installés à bord de ses aéronefs des lignes nationales et internationales, et d'autres supports publicitaires, telle la revue de cette compagnie aérienne servie à ses passagers. Lors de la cérémonie de signature de cet accord, M. Grine a exprimé sa satisfaction quant a la collaboration de ces deux sociétés publiques et a qualifié ce partenariat de «gagnant-gagnant» «ce sont deux synergies qui vont se mettre en place mutualiser les efforts notamment en matière de communications et de publicités» a-t-il dit .

Le ministre a saisi l’occasion pour appeler les entreprises, notamment publiques, à cibler les sociétés de communication répondant aux critères de l'expérience, de la compétitivité et de compétence à l'instar de l'Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) pour établir des partenariats dans la communication et la publicité. « Je souhaite que l'accord TAL-ANEP soit un exemple de référence pour les autres entreprises publiques afin qu'elles engagent des contrats avec l'Anep»a-t-il indiqué tout en révélant que son département ministériel appelait, depuis plus de deux années, les entreprises publiques et l'ANEP à établir des contrats dans le cadre du principe gagnant-gagnant, à créer des synergies et à mutualiser leurs moyens en matière de la communication. M. Grine s’est interrogé sur la tendance des entreprises vers les agences privées activant à l’échelle nationale, estimant que 95% des agences de communication et de publicité activant à l’échelle nationale n’ont aucune relation avec la communication, le marketing et encore moins avec la publicité. «Je ne demande pas un régime de favoritisme, mais d'exiger, sans aucune appartenance, les critères de compétitivité, d'expérience et de compétence auxquelles l'Anep répond», a-t-il justifié. Le ministre a affirmé, dans ce sens, que des projets de textes règlementaires concernant la publicité sont prêts et seront soumis au prochain Parlement pour faire face à un secteur marqué actuellement par l’anarchie.



M. Hamid Grine : « Le projet de loi sur la publicité sera soumis au prochain Parlement. »



De son côté, le Président-directeur général de l'Anep, Djamel Kaouane, a fait savoir que cet accord de partenariat consiste à mutualiser les ressources de ces deux entreprises publiques pour l'exploitation des différents supports publicitaires de TAL sur le plan national et international, et la concrétisation des opportunités de la communication tels l'édition et l'impression, la signalétique, le marketing ainsi que l'évènementiel. Il a, dans ce contexte affirmé, que la publicité sur les écrans à bord des avions de TAL était une priorité dans cet accord de partenariat, tout en relevant la disponibilité de l’Anep à proposer ses services à toutes les entreprises privées et publiques et à mettre à leur disposition son expérience, ses moyens ainsi que les compétences de ses cadres. Pour sa part, le Président-directeur général de TAL, Belkacem Harchaoui, a révélé que «le choix de l’ANEP n’est pas fortuit. En effet, Tassili Airlines a fait appel aux services de l’agence nationale de publicité depuis plusieurs mois et a été satisfaite des prestations fournies». Par ailleurs, il a expliqué que sa compagnie avait opté pour l’Anep pour prendre en charge toutes ses opérations de communication en utilisant des écrans et la revue de bord, et ce, sur la base des critères de compétitivité dont jouit cette entreprise publique de publicité. Pour rappel, TAL assure des lignes domestiques ainsi que cinq dessertes internationales vers la France (Paris, Strasbourg, Marseille, Nantes, et Lyon) et compte ouvrir, durant le premier trimestre 2017, une ligne Alger-Nouakchott via Tindouf. Possédant une flotte de 12 aéronefs de divers types, cette compagnie a été créée en 1998 dans le cadre d’une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier national depuis 2005. Quant à l’ANEP, elle a été créée en 1967, elle a acquis une longue tradition et une grande expérience dans l’un des premiers métiers de la communication : la publicité et l’affichage. Elle n’a cessé d’élargir son champ d’activité, par la création de filiales qui essaiment sur l’ensemble du territoire national avec des ambitions internationales : Régie presse publicitaire, Signalétique, Messagerie, unité d’Impression avec de nouvelles technologies, édition. Aujourd’hui, acteur incontournable de la communication, de l’édition et de la publicité en Algérie, c’est tout naturellement que l’Anep est sollicitée pour la conception et la gestion des budgets publicitaires de grands événements médiatiques : Coupe d’Afrique des Nations en 1990, Jeux Panarabes en 2004, Salon international du Livre d’Alger (Sila) pendant cinq éditions. L’Anep est une société par actions au capital social de 7.750.000.000 DA. Elle est un partenaire privilégié des institutions de l’Etat et des opérateurs publics et privés. Connue pour sa crédibilité, son savoir-faire et la qualité de ses équipements, cette agence est devenue, au fil des années, un leader confirmé dans ses domaines d’activité.

Sarah A. Benali Cherif