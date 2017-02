Secteur de la formation : Sâ€™adapter Ã  lâ€™Ã©conomie numÃ©rique

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a affirmé à la Nouvelle Ville Sidi Abdellah (Alger) que son département ministériel s’orientait vers la création de nouvelles spécialités dans le domaine des TIC afin de s’adapter à l’économie numérique. S’exprimant en marge d’une visite de travail dans les wilayas de Tipaza et d’Alger, le ministre a indiqué que «la nouvelle politique du gouvernement vise à doter le secteur de la formation professionnelle de nouvelles spécialités en adéquation avec la révolution technologique que connaît le monde dans le but de fournir une main d’œuvre qualifiée qui puisse contribuer au développement de l’économie numérique du pays». Le numérique est la nouvelle révolution économique et tous les secteurs économiques doivent s’y intégrer, a ajouté le ministre, indiquant que cette nouvelle révolution engendrera «la disparition d’anciens métiers et l’apparition de nouveaux métiers, d’où la nécessité de s’y préparer à travers la formation». Le secteur s’oriente vers «les métiers en relation avec les TIC, le numérique et autres» a fait savoir M. Mebarki, indiquant que son département ministériel s’attelait à ouvrir de nouvelles spécialités au niveau des différents instituts que comptent le pays. Fournir une main d’œuvre qualifiée dans ces nouveaux métiers contribuera largement au développement des entreprises économiques et sociales du pays, et pourrait constituer une alternative aux hydrocarbures, a-t-il souligné.

Le ministère a procédé, dans ce sens, à la création de centres d’excellence de formation professionnelle dans les nouvelles spécialités en vue d’adapter la formation aux besoins du secteur économique. Cette démarche vise, selon le ministre, à assurer à la ressource humaine une formation spécialisée et stratégique d’excellence à travers la signature de conventions de partenariat avec des secteurs d’activités et des entreprises publiques, privées et étrangères. Plusieurs centres d’excellence ont été ouverts à travers les différentes wilayas du pays dont celui, créé en septembre 2016, spécialisé dans le domaine de l’énergie et ceux spécialisés dans les domaines du bâtiment et des travaux publics et de l’agriculture, ainsi que le centre prévu pour la session de février courant à Bou Ismail (Tipasa) spécialisé dans les TIC et la téléphonie. A cette occasion, le ministre a procédé à la signature d’une convention de partenariat entre la direction de la formation professionnelle de Tipasa et l’entreprise publique de production des appareils électroniques portant dotation du centre de Bou Ismail en appareils informatiques. Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels avait entamé sa visite dans la wilaya de Tipaza par l’inspection de plusieurs installations relevant de son secteur à Cherchell et Hadjout avant de se rendre au centre d’appels d’Algérie Télécom qui organise des sessions de formation dans plusieurs spécialités à l’instar des fibres optiques et de téléphonie. Le ministre a ensuite effectué une visite d’inspection à l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques à la nouvelle ville de Sidi Abdallah où des explications lui ont été fournies sur les dernières technologies acquises par l’entreprise de téléphonie mobile «Huawei» en matière de télécommunication et de plate-formes numériques.