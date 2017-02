Gouvernance de lâ€™internet : NÃ©cessitÃ© dâ€™un modÃ¨le Ã©quitable et transparent

En vue de consolider les infrastructures en télécommunication, la conférence africaine sur la gouvernance de l’internet (CAGI) qui s’est tenue lundi à Alger a été au cœur d’une alliance dans la perspective d’engager un accès équitable global et transparent au réseau Internet. La conférence qui s’est achevée à la fin de cette même journée, a vu la participation des ministres africains chargés des Technologies de l'information et de la communication, des représentants de l'Union mondiale des télécommunications, de l'Union africaine, ainsi que des experts dans le domaine de la gouvernance d'internet en collaboration avec la Banque africaine de développement et en partenariat avec l’Union internationale des télécommunications.Dans sa déclaration sur la gouvernance de l’internet, La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Imane-Houda Feraoun a estimé "nécessaire que l'ensemble des parties concernées contribuent aux efforts visant à trouver un modèle de gouvernance de l'Internet qui soit équitable, global et transparent" tout en exprimant sa satisfaction quant à l’installation du comité de liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique (CLDT).

Un comité dans l’action est de permettre l accès à la bande passante internationale via des câbles sous-marins à fibre optique à des prix concurrentiels.

Ce projet, rentre dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), initié en 2003. Un projet qui vise l'édification d'un réseau large-bande dans le processus de développement et d'intégration qui répond aux besoins grandissants en infrastructure de transport d'un contenu fiable, sûr, moderne et au service des Africains. Pour leur part, les experts activant dans la sphère panafricaine du numérique, participants à la Conférence sur la gouvernance de l’internet, ont préconisé d’investir dans les infrastructures tout en s’appuyant sur un dialogue pour une entente équitable. Il est également question de renforcer le potentiel d’élaboration de stratégies afin que l'Afrique s'approprie un usage de l'internet et s’adapte à ses besoins et à ses réalités et " s'élargir davantage pour atteindre le cœur de l'Afrique".

Ces recommandations émanent du constat fait, que l’utilisateur est à la fois récepteur, producteur du contenu numérisé de l’ensemble des activités liées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication qui renvoient à une nouvelle économie dans un contexte de mondialisation.

Nesrine Abdelli