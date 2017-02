Gestion et maÃ®trise des risques : Le niveau de technicitÃ© de la Protection civile saluÃ©

Le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de brigade Salif Traoré a salué «le niveau de technicité remarquable» de la Protection civile algérienne, dans la gestion et la maîtrise des risques. M. Traoré s'est dit «émerveillé par le haut niveau de technicité atteint par la Protection civile algérienne en termes de maîtrise des technologies de dernières génération, à l'issue de sa visite, lundi à l'Unité nationale d'Instruction et d'Intervention de la direction générale de la Protection civile, sise à Dar El Beida (Alger), précise mardi un communiqué de cette institution.

Il a, par la même occasion, salué «l'expérience» de l'institution algérienne dans les interventions à l'étranger à la suite de catastrophes majeures, laquelle, a-t-il dit, lui a valu de devenir «un modèle aux niveaux régional et international».

Lors de sa rencontre avec le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha el Habiri ainsi que des représentants du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, M. Traoré a également salué «le rôle» de cette institution dans «le renforcement de la coopération entre les institutions des deux pays, en matière de formation dans le domaine de la gestion des risques courants et majeurs». Lors de sa visite à cette unité, le ministre malien a assisté à un exposé sur les missions et l'organisation de la DGPC ainsi que les différentes étapes qui ont «jalonné le parcours de la protection civile algérienne en matière de formation de ressources humaines, de modernisation, d'action de proximité, de sensibilisation et d'utilisation des moyens technologique dans la maîtrise des risque, à l'exemple de l'imagerie satellites», ajoute-t-on. L'hôte de l'Algérie a également pris connaissance des différentes étapes de la coopération et du partenariat entre la protection civile algérienne et ses homologues de par le monde, notamment après la signature de l'accord de coopération avec l'Organe de Protection civile européen. Le responsable malien a enfin précisé que sa visite en Algérie visait «à renforcer» les domaines de coopération entre les institutions des deux pays et à «bénéficier de l'expertise algérienne en la matière», a ajouté le communiqué. De son côté, le colonel Mustapha el Habiri a souligné «la disponibilité» de la Protection civile algérienne pour la formation des officiers de son homologue malienne, dans les différentes spécialités.