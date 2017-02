JournÃ©e nationale du chahid : Des festivitÃ©s Ã  la hauteur de lâ€™Ã©vÃ©nement

Même si elle n’est pas fériée, la journée nationale du Chahid revêt une grande importance pour la plupart des Algériens, notamment pour l’opportunité qu’elle offre à tout un chacun de se pencher sur l’histoire de la Révolution de Novembre et sur les hauts faits de ses héros, les glorieux chouhada. Cinquante-cinq ans après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, le souvenir des centaines de milliers d’hommes et de femmes qui se sont sacrifiés corps et âme pour la libération du pays du joug colonial est toujours vivace dans les esprits, dans la société, particulièrement au moment où le pays s’apprête à organiser un important scrutin législatif, le 4 mai 2017. Commémorée chaque 18 février, la journée nationale du Chahid sera célébrée cette année sous le slogan « Gloire et éternité pour les chouhada ». Plusieurs ministères, institutions, associations culturelles et historiques se sont engagées à participer aux festivités de célébration prévues à travers l’ensemble du territoire national, durant tout le mois de février. Selon le programme établi par le ministère des Moudjahidine, des conférences, des témoignages, des tables rondes sur l’histoire de la Révolution de Novembre et sur les batailles et actions héroïques au cours desquelles se sont distingués les glorieux chouhada sont annoncées au niveau des nombreux espaces culturels des 48 wilayas du pays. Dans ce contexte, les biographies et les hauts faits de gloire des leaders historiques de la Révolution du 1er Novembre, comme Mohamed Belouizdad, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Ahmed Zabana, notamment, ceux de plusieurs héros anonymes aussi, seront présentés et débattus, en présence de leurs compagnons d’armes, encore en vie. S’associant au département de M. Tayeb Zitouni, le ministère des Affaires religieuses et du Wakf a programmé une conférence-débat dans la wilaya de Bejaïa, le 18 février prochain, portant sur le rôle culturel des zaouïas et leur engagement pour la cause nationale, durant l’occupation du pays, en hommage au défunt cheikh Mohamed Cherif Gaher, ancien membre du HCI, qui fut aussi un de ses élèves.

Selon le site web du ministère, plusieurs personnalités nationales sont annoncées à cette importante manifestation culturelle et historique, intitulée « L’amour de la patrie et du sacrifice : la zaouïa de Tamokra comme exemple » et animée par nombre d’universitaires et chercheurs en histoire, comme les docteurs Kamel Khellaf, Zoubida Ikroufa et Farid Triki, notamment. Des films et documentaires sur le même thème seront également projetés dans les salles de spectacles, pour perpétuer le souvenir de Novembre chez les nouvelles générations, particulièrement. Les essais nucléaires français au Sahara algérien, et leurs lourdes conséquences (le premier a eu lieu à Reggane le 13 février 1960), la grève historique des 8 jours ainsi que nombre d’événements qui se sont produits en février, durant la Révolution de Novembre, n’ont pas été oubliés par les organisateurs. Partie prenante de la célébration de cette journée nationale, comme à l’accoutumée, les médias lourds comme la radio et la télévision signalent la programmation de diverses émissions sur ce thème historique et culturel, rapporte le ministère des Moudjahidine sur son site internet. Des expositions de photos et documents historiques sur la journée nationale du Chahid sont également annoncées un peu partout, au même titre d’ailleurs que divers concours culturels et sportifs, histoire de marquer cette date importante.

Mourad A.