Essais nuclÃ©aires de Reggane : Mâ€™hamed Daoudi, rescapÃ© de lâ€™horreur

Ammi M’hamed Daoudi (91 ans), issu du vieux ksar de Taoursit commune de Timimoun, un des rares témoins oculaires rescapés de l’horreur du crime perpétré dans la paisible région de Reggane, se rappelle encore ces conditions ayant précédé les essais nucléaires « Gerboise bleue », car employé dans l’un des chantiers de la base aérienne de Reggane, après avoir été transféré, aux côtés de 12 autres, sur les lieux. Ammi M’hamed, portant le n°45 parmi l’effectif exerçant sur la base, se souvient avec amertume que trois jours avant les essais, les forces coloniales leur ont prodigué quelques mouvements simulant leur prévention, sans l’avouer, de la radioactivité suivant les essais nucléaires que la France coloniale préparait, les préparant ainsi pour ces essais nucléaires comme « cobayes humains ». Ammi M’hamed demeure l’une des victimes témoignant de l’horreur de ces crimes atroces, portant encore les stigmates induites par les essais nucléaires, dont les maladies de l’asthme et la cécité mono-oculaire. Des preuves ne pouvant être occultées par les tentatives de falsification. Le président de l’association « 13 février 1960 » de Reggane, Sid Amar El-Hamel, a indiqué à l’APS qu’il appartient à l’opinion publique de se souvenir, de se remémorer cette tragédie nationale et de lutter contre toute manœuvre tentant de faire oublier ces souffrances endurées par le peuple algérien, sous prétexte d’absence de victimes, suite au décès de nombreux témoins ayant vécu cette catastrophe. « Même si les aînés nous ont quittés, les futures générations et la situation écologique constituent des preuves indélébiles témoignant, tout au long de l’histoire, des graves séquelles de cet ignoble crime nucléaire contre l’humanité », a estimé M. El-Hamel. L’intervenant a estimé « impératif » pour la France de reconnaître son crime pour entrer dans le club mondial nucléaire, et non pas la reconnaissance, selon la loi Morin de 2010, de l’indemnisation des soldats français se trouvant sur les lieux, des essais nucléaires français dans le Sahara algérien. Pour M. El-Hamel, l’exigence par la France du dossier médical confirmant les liens entre les maladies touchant la population et la radioactivité de ces essais, n’est au fond qu’une manœuvre pour faire diversion sur le sujet, en l’absence de moyens scientifiques nécessaires pour le diagnostic des irradiés. Un fait qui, a-t-il dit, demeure « palpable » vu l’histoire et la vérité scientifique sur les répercussions de la radioactivité nucléaire sur l’homme et l’environnement sur plus de 24 siècles. La commémoration du 57e anniversaire des essais nucléaires français dans la région de Reggane a été marquée par une panoplie d’activités culturelles arrêtées par les associations de la région. Elles ont porté, outre une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes de cette tragédie devant la stèle commémorative à la place des Martyrs, sur l’organisation d’une marche des scouts musulmans algériens, l’animation d’une conférence historique, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation sur les voies et moyens préventifs du cancer du sein et d’autres pathologies chroniques. (APS)