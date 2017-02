Centre de presse dâ€™EL MOUDJAHID : Lâ€™OS, prÃ©curseur de lâ€™ALN

La cruauté avec laquelle les autorités coloniales ont réprimé les manifestants du 8 mai 1945 dans les villes d’Algérie et la répression sanglante qui a fait 45.000 morts ont provoqué, au sein du mouvement national, un sentiment de révolte inextinguible. Exacerbés par l’ampleur des massacres, des militants revendiquent le droit de passer à l’action armée. Deux ans plus tard, le 13 février 1947, l’Organisation spéciale (OS) est mise sur pied, avec pour objectif la préparation de la lutte armée. Elle sera le vivier des Novembristes, et le grand mérite revient à Mohamed Belouizdad, l’architecte de l’OS.



Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, est remonté, hier, 70 ans en arrière dans le cours de l’histoire de l’Algérie. Plus précisément à la date du 13 février 1947. Date de naissance de l’Organisation Spéciale. Une date qui marque le début de la fin de la France coloniale. Au cours de ce Forum, qui s’est voulu un hommage à Mohamed Belouizdad, son premier président, les participants ont pu suivre un documentaire de 15 minutes, réalisé par la télévision algérienne, intitulé « l’OS, 1947-1950 ». Le documentaire est revenu sur la création de cette organisation, à travers les témoignages de moudjahidine, qui ont fait partie de cette organisation, à l’image Ahmed Mahsas, Abdelkader Lamoudi, Brahim Chergui, Amar Bentoumi ou encore Omar Boudaoud. Par ailleurs, le conférencier, Djamel Yahiaoui, chercheur en histoire, a mis en avant l’efficacité de l’organisation et du mode opératoire de cette structure paramilitaire dont la mission principale était de dispenser une instruction militaire aux jeunes recrues parmi les militants du parti les plus courageux, et les plus sûrs. Mais, le point le plus important mis en exergue, c’est la particularité de l’OS, qui se distinguait par une structuration et une organisation militaire qui a donné ses fruits lors du déclenchement de la Révolution du Premier Novembre 1954. Les militants formés au sein de l’OS et les armes collectées, durant la période 1947/1950 ont constitué la base de l’ALN et le terreau de la Révolution. Le conférencier, a rappelé, que cette organisation qui a donné, en dépit de la courte durée de son existence, du fil à retordre à la France coloniale, a connu trois responsables. Mohamed Belouizdad, considéré, comme le père spirituel, Hocine Aït Ahmed, et Ahmed Ben Bella. L’opération la plus célèbre est celle de la Poste d’Oran. Ce qui distingue cette organisation, c’est la primauté du collectif sur l’individuel et le choix rigoureux de ses éléments, qui devaient justifier d’une expérience de deux années au moins dans le mouvement national, une intensive formation militaire, et prêter serment pour garder la confidentialité. L'OS était divisée en plusieurs réseaux, chacun investi d'un rôle spécifique, dont un chargé de trouver des abris secrets pour cacher les militants de l'organisation, un réseau de communication et un autre logistique. Mustapha Zerkaoui, un des membres de l'OS a mis en avant les qualités de Mohamed Belouizdad qui « n'avait jamais cru que l'Algérie obtiendrait sa souveraineté par la seule voie politique ». Pour sa part, Ramdane Asselah, cousin de Hocine Asselah, auteur de Mémoires d’un militant de l’OS, a indiqué, que l’OS, était divisé en trois sections, celle des artificiers, des transmissions et de la logistique. Les militants bénéficiaient d’un enseignement théorique et d’un entraînement pratique articulé autour de la collecte d’armes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, la création de réseaux de soutien ainsi que la mise en place de réseaux de communication et d’ateliers de fabrication d’armes. Invité à prendre la parole, le moudjahid et sénateur Salah Goudjil, a tenu à faire une mise au point. Si l’OS, a été découverte en 1950, cela ne veut pas dire pour autant que son activité a cessé à cette date, a-t-il souligné, tout en rappelant que Mustapha Ben Boulaid et Krim Belkacem avaient refusé de dissoudre l’organisation, ils avaient continué à recevoir les militants recherchés par les forces coloniales. Ces militants de base aguerris qui avaient pu rejoindre les maquis et préparer la Révolution de Novembre dans la plus grande discrétion. Ce n’est pas un hasard si les « Cinq historiques » à savoir, Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Larbi Ben M’hidi, Mostefa Ben Boulaïd et Rabah Bitat ont servi sous les ordres de Mohamed Belouizdad, quand il réorganisait le parti à Constantine après les événements, et que la plupart des autres cadres de la Révolution aient été ses seconds dans les rouages de l’Organisation Spéciale (OS) dès sa création.

Nora Chergui