Flash infosÂ 

*Mokdad (MCA) interdit d’entraînement

Le milieu offensif du MCA, Abdelmalek Mokdad, qui s’est disputé avec son entraîneur Kamel Mouassa, est interdit d’entraînement jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline.



*Zemamouche et Chaouchi convoqués par la CD

Les deux gardiens de but, Fawzi Chaouchi (MC Alger) et Mohamed-Lamine Zemamouche (USM Alger) sont convoqués pour comparaître devant la commission de discipline de la LFP. Zemamouche sera entendu par la commission en question aujourd’hui à 11h00, alors que Chaouchi est convoqué pour lundi 20 février à 11h00, précise la même source. Le portier de l’USMA se serait mal comporté à l’issue du précédent match face au CSC, tandis que son homologue du MCA aurait eu une altercation avec un agent de la sûreté nationale peu avant le match contre le NAHD.



* Mise en garde pour le WAB et la JSMS

Le WA Boufarik et la JSM Skikda s’en sont sortis avec une mise en garde et une amende de 200.000 DA à la suite des incidents qui se sont produits avant leur match au stade de Boufarik (1-1), vendredi passé. Le coup d’envoi de la partie avait été retardé de 40 minutes à cause d’échauffourées intervenues dans les tribunes, où il y a eu quelques blessés évacués à l’hôpital.