Cyclisme : Fezouine dÃ©clare lâ€™AGE illÃ©gale

Ça chauffe du côté de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). L’éligibilité et le rejet de la candidature du président en exercice, Rachid Fezouine, à sa propre succession, sont dénoncés par ce dernier.

En effet, Rachid Fezouine impute cette décision à la tutelle, et non pas à la commission de recours de l’assemblée générale de la FAC. «Cette décision a été voulue par certains cadres du MJS, trois personnes plus précisément, qui m’ont déclaré la guerre pour des raisons que je vais bientôt dévoiler. Ils veulent barrer la route à Fezouine, parce que sur le terrain, j’ai toujours prouvé ce que je vaux et cela dérange. C’est un pur règlement de compte et j’estime que le ministre a été induit en erreur par ces derniers », confie le président sortant de la fédération algérienne de cyclisme. Le rejet de la candidature de Fezouine intervient sur la base de la constitution du MJS en tant que partie civile auprès du tribunal de Sidi M’hamed dans la plainte déposée par l’Office central de répression de la corruption, lit-on dans un récent communiqué du MJS. Le ministère de la Jeunesse et des Sports rajoute que la candidature de Fezouine est rejetée sur rapport défavorable de l’inspection générale du MJS, en application de l’article 14 (alinéa 2) du décret exécutif 16-153, fixant les dispositions relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus. Cela au moment où pourtant les membres de l’assemblée générale ordinaire (AGO) de la FAC, qui a eu lieu le 25 janvier dernier, ont adopté dans leur quasi-majorité, les bilans moral et financier (20 voix pour, 2 contre) du président et du bureau exécutif de la FAC. Ils ont aussi désigné la commission de candidatures et de recours présidée par le SG de la fédération. Fezouine a tenu à nous indiquer que ce n’est pas la commission de recours de l’assemblée générale, qui a rejeté sa candidature, comme indiqué par le MJS, mais c’est l’injonction de la tutelle qui en a décidé ainsi. « C’est une pure violation du secret d’instruction, que de me condamner en me déclarant éligible, au moment où l’affaire qui m’oppose au MJS est toujours en cours d’instruction au niveau de la justice algérienne. Plus encore, dans cette même affaire, j’ai obtenu un non-lieu par le juge d’instruction. Il faut préciser que l’instruction se poursuit suivant les procédures de justice. Je n’ai aucun problème avec la justice ». Il rajoute : « Ils m’ont condamné alors que j’ai en main un non-lieu décidé par le juge d’instruction. C’est inadmissible. Ils veulent fausser la donne et m’écarter de la course pour briguer un nouveau mandat en transgressant la loi. Je vais plus loin. Ils ont forcé la main à la commission de recours pour ne pas étudier le recours que j’ai introduit auprès d’elle. Si on me dit éligible en tant que président, on ne peut m’ôter la qualité de membre de l’AG. Mon recours doit donc être pris en compte et étudié, le plus normalement du monde. C’est mon droit le plus absolu. Concernant le rapport qui m’est défavorable de l’inspection générale du MJS en application de l’article 14 (alinéa 2) du décret exécutif 16-153, ayant conduit à mon éligibilité, je me pose la question : comment peut-on me rendre éligible sur la base d’une plainte déposée par l’Office central de répression de la corruption, ayant conduit à la constitution du MJS en tant que partie civile contre ma personne, alors que le juge d’instruction a décidé d’un non-lieu ? (il nous présente un document à l’appui). Ceux qui veulent ma tête font dans l’amalgame et la confusion. Apparemment Fezouine leur hante l’esprit ! Au niveau de la FAC, on en a bavé avec leur bureaucratie qui freine la bonne marche du sport national ». Le président de la fédération, a tenu par ailleurs à évoquer un autre point important lié à la tenue de l’AGE de demain : « J’ai lu dans la presse que l’AGE est convoquée par la FAC pour ce jeudi matin 16 février à l’INFS/STS Abdellah-Fadhel d’Aïn Bénian (14h00). J’informe qu’à ma connaissance, en tant que président en exercice de la FAC, je n’ai aucunement convoquée l’AGE à cette date. C’est le MJS qui le veut. Au niveau de la fédération, on n’a rien communiqué dans ce sens. C’est le président de la commission de candidature qui a procédé de la sorte sur instruction des services du MJS, alors qu’il n’a pas les prérogatives pour le faire. Seul moi, en ma qualité de président de la FAC, est autorisé à le faire, selon les statuts et la note méthodologique du ministère. Donc, l’AGE de demain est illégale au vu de la réglementation en vigueur. Je serai présent pour dénoncer cet abus. Des membres de l’AG en feront autant. Nous sommes une fédération autonome régit par une assemblée générale autonome et souveraine, est-il utile de le rappeler pour rafraîchir certaines mémoires ». Le bras de fer se poursuit donc entre Fezouine et le MJS. Conséquence : le Grand Tour d’Algérie Cycliste 2017 (GTAC), l’un des plus importants évènements sportifs internationaux de l’année dans notre pays, de surcroît parrainé par le Président de la République, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, n’aura pas lieu cette fois, du moins aux dates prévues habituelles chaque année (du 4 au 28 mars). Au grand dam des amoureux de cyclisme et de la population qui l’attendent chaque année avec impatience et ferveur à travers les différentes régions du pays. « Un vrai gâchis. Nous on se donne la peine de créer l’évènement et de bâtir avec nos idées des concepts porteurs, en nous procurant, nous-mêmes, les moyens de financement qui sont proportionnellement très importants comparés aux apports du fonds public réservé au GTAC par le MJS. Voilà comment on nous récompense ! ». Rappelons que le président de la Ligue de Mascara, Mebrouk Kerboua, est le seul candidat au poste de président de la FAC.

Mohamed-Amine Azzouz

Championnats d’Afrique (contre-la-montre par équipes/juniors)

Les cyclistes algériens en or

Les cyclistes de la sélection algérienne des juniors ont remporté la médaille d’or du contre-la-montre par équipes des championnats d’Afrique sur route dont le coup d’envoi a été donné lundi à Louxor (Egypte) avec la participation de 21 pays. Composée de six coureurs, la sélection algérienne a pris la première place de la course longue de 26,5 km, devant son homologue marocaine, alors que la troisième place est revenue aux représentants de Maurice. La sélection algérienne des juniors est composée d’Assal Mohamed, Cheblaoui Oussama, Hamza Mansouri, Merdj Aimen, Ogbi Brahem Wali et Bechlaghem Oussama. Trois spécialités sont au programme de cette édition qui se poursuivra jusqu’au 17 février, à savoir deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu’une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.

La dernière édition disputée en 2015 avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l’Algérie.