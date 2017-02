Mise Ã  jour de la 16e journÃ©e du championnat de Ligue 1, MOB 0 - USMA 0 et MCO 0 - CRB 2 : Bel exploit du Chabab

Rien ne va plus au MCO. L’équipe ne parvient plus à gagner. Les poulains du coach Belatoui se sont inclinés hier au stade Zabana face au CRB par le score de 0 à 2. Les deux réalisations de la partie ont été l’œuvre de la nouvelle recrue Hamia (13’ et 78’). Les Hamraoua ratent ainsi l’occasion de revenir sur le podium. De son côté, le Chabab confirme sa bonne santé depuis l’arrivée de l’entraîneur marocain Badou Zaki à la barre technique. Dans le même cadre, le MO Bejaia a été tenu en échec à domicile et sans public par l’USM Alger (0-0). Un résultat qui n’arrange guère les affaires des deux formations. Les Crabes occupent toujours la position de lanterne rouge, alors que les Unionistes s’éloignent de la course au titre. Pour rappel, la ligne d’attaque de l’USMA enregistre son sixième match consécutif sans marquer. Alors qu’on parle de l’arrivée de Bira à la barre technique du MOB, le départ du Belge, Paul Putt de l’USMA, se précise de plus en plus.

R. M.