AlgÃ©rie - Hongrie : VolontÃ© de relancer la coopÃ©ration universitaire

L’Algérie et la Hongrie ont exprimé la volonté de relancer leur coopération universitaire, a affirmé l’ambassadeur de Hongrie en Algérie, Mme Helga Katalin Pritz. «Les gouvernements hongrois et algérien tendent à relancer leur coopération universitaire, car c’est très avantageux du point de vue économique», a indiqué la responsable, lors d’une rencontre avec des représentants du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La diplomate a présenté, à cette occasion, une évaluation du programme de bourses universitaires offertes aux étudiants algériens, dans le cadre d’une coopération intergouvernementale en vigueur depuis 2014. Elle s’est félicité du fait que «le quota de 100 bourses prévu soit totalement exploité puisque 100 étudiants algériens sont actuellement inscrits dans des universités hongroises au titre de l’exercice 2016/2017», contrairement aux deux années précédentes où «le programme n’était pas assez connu». Dans ce programme de bourses, la Hongrie assure la gratuité des études, la couverture sociale, offre un soutien (logement et vivre), tandis que la bourse est complétée par le gouvernement algérien. Le programme offre des formations dans une centaine de filières accessibles en langue anglaise, alors que le nombre est plus conséquent en langue hongroise. L’ambassadeur a exprimé, par la même occasion, son souhait de voir les étudiants algériens postuler davantage à l’avenir à ce programme, dont la date limite pour l’année universitaire 2017/2018 expire le 5 mars (www.stipendiumhungaricum.hu). Mme Helga a souligné qu’entre l’Algérie et la Hongrie, il «y a forte histoire d’échanges d’expertise durant les années 1970-80, où plusieurs milliers de coopérants hongrois travaillaient en Algérie (...) et des experts algériens ont suivi des formations professionnelles en Hongrie». Estimant «nécessaire» de renforcer la coopération interuniversitaire, elle a relevé l’existence d’un «potentiel important dans la participation conjointe (Algérie et Hongrie) dans d’autres programmes de l’Union européenne, comme ceux intitulés Erasmus et Horizon 2020». En matière d’attractivité, elle a soutenu, notamment, que l’enseignement supérieur en Hongrie, qui «possède de riches traditions universitaires, est compétitif à l’échelle internationale». Pour sa part, le directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires au ministère de l’Enseignement supérieur, Sahari Athmane, a indiqué que ce programme évolue de manière «positive», plaidant pour «un meilleur développement» de cette coopération algéro-hongroise dans le secteur de l’enseignement supérieur.