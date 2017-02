MarchÃ©s informels : RÃ©apparition de dizaines de nouveaux sites

Alors que les pouvoirs publics ont lancé un grand programme de lutte contre les sites commerciaux illégaux, depuis plus de quatre années déjà, le ministère du Commerce a constaté que pas moins de 44 marchés informels ont réapparu en 2016, indique un rapport du ministère paru dans la presse.

Un chiffre important, certes, bien que plus de 73% de l’ensemble des 1.412 marchés informels qui existaient avant 2012 aient été éradiqués, ces dernières années. Ceci d’autant que sur les 49.856 commerçants recensés au niveau de ces marchés, pas moins de 21.239 ont été réinsérés dans le circuit commercial légal.

Pour leur part, les pouvoirs publics continuent de lutter contre ce phénomène en réalisant des centaines de marchés de proximité et de marchés couverts qui ont coûté environ 12 milliards de DA. Une enveloppe allouée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, permettant également de réaliser 242 marchés affectés, mais non opérationnels, 163 marchés en cours de réalisation, alors que 148 unités restent à réaliser.

Pour ce qui est des marchés restés non opérationnels, ceux-ci ont en fait été boudés par les commerçants qui y ont été affectés, sous les prétextes que ces marchés sont loin des zones agglomérées et commerciales, que l’aménagement extérieur (électricité et eau) n’est toujours pas achevé ou que la superficie du local est en totale inadéquation avec certaines activités commerciales. La non-affectation des locaux par les APC est également une des raisons ayant retardé la mise en service de certains marchés.

Dans le même contexte, le ministère du Commerce annonce qu’il prévoit la réalisation de 291 marchés, pour une enveloppe de 10 milliards de DA. Ce projet a pour but d’améliorer les circuits de distribution des produits de large consommation et de rapprocher les citoyens de ces centres de distribution. Mais, suite au gel ou à l'annulation de projets d'équipements publics, le nombre de projets de réalisation des marchés couverts, au niveau national, est passé de 291 à 80 marchés, lit-on dans le rapport. Jusqu'à fin 2016, le nombre de marchés couverts réceptionnés a été de 21 seulement : 11 à Mascara (dont 2 opérationnels), 4 à Blida, 3 à Constantine, 2 à Naâma et 1 à Bouira.

Pour ce qui est de la capitale, la wilaya d'Alger a annoncé récemment que ses services s'emploient depuis peu à restaurer et à réhabiliter 11 marchés communaux. Il s'agit des marchés Rédha-Houhou (Sidi M'hamed), Bouguerfa (Mohamed-Belouizdad, ouvert début Ramadhan), de deux marchés à Bologhine, du marché Les Deux piliers (Bouzaréah, en voie de réalisation), du marché Nassim (Gué de Constantine), du marché de Djenane Mabrouk (Bachdjerrah), du marché Djelmani (El-Harrach), du marché communal de Bab Ezzouar et du marché de Sidi Moussa.

Amel K.