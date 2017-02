Grand angle : Optimisme mesurÃ©

Moins d’un mois après la première réunion tenue à Astana, les 24 et 25 janvier derniers, la capitale du Kazakhstan accueillera aujourd’hui et demain une nouvelle série de pourparlers syriens. Le même format est retenu par les organisateurs. Dans des déclarations rapportées par l’agence de presse russe officielle TASS, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a expliqué que cette deuxième réunion «aura pour objectif de maintenir un cessez-le-feu et de faire avancer le processus politique en Syrie». Les représentants de la Russie, de la Turquie et de l’Iran avaient convenu, le mois dernier, de créer un groupe de surveillance du cessez-le-feu. Pour rappel, la trêve est entrée en vigueur le 30 décembre dernier, en Syrie. Des représentants du régime syrien, de l’opposition et des Etats-Unis ont été invités, ainsi que l’Emissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. Force néanmoins est de souligner que ce rendez-vous se tiendra au moment où le bureau du médiateur onusien a annoncé le report des négociations de paix sur la Syrie, qui devaient débuter le 20 février à Genève. Certes, elles ne sont reportées que de trois jours, mais le fait est là. Il est vrai aussi que le chef de la diplomatie russe a affirmé que les résultats de la réunion d’Astana contribueront à la relance du processus politique pour régler la crise en Syrie conformément aux résolutions onusiennes. Mais il n’empêche que les Russes confirment leur main-mise sur le dossier au détriment des Occidentaux. Toutefois la question est de savoir si le pari réussi de la réunion du mois de janvier permet d’espérer un nouveau succès à mettre sur le compte des organisateurs de la réunion d’Astana et ce faisant, d’envisager le début d’un règlement politique du conflit syrien. Dans une allocution prononcée devant la Douma russe, Lavrov a fait savoir que « les résultats de la réunion élèveront spécifiquement à un bon niveau le règlement de la crise ». Reste toutefois, mettent en garde les analystes, qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours prématurément. « On croit que le processus de paix est en bonne voie et puis un assassinat, une provocation militaire ou terroriste, une volte-face géopolitique, etc. remet tout en question », avait souligné Fabrice Balanche dans un récent entretien accordé à El Moudjahid. D’où la nécessité de faire preuve d’un optimisme mesuré. Pourtant, la tragédie humaine syrienne a atteint un seuil tel que les consciences ne doivent plus se taire, sous peine d’être complices.

Nadia K.