Onu : Guterres appelle Ã  amÃ©liorer la gouvernance

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné l'importance d'améliorer la gouvernance pour rétablir la confiance des populations, a indiqué l'Onu. "Si l'on examine les problèmes actuels de gouvernance au niveau des pays, entre les pays ou de gouvernance multilatérale dans le monde, nous faisons face à un terrible manque de confiance", a ajouté M. Guterres qui s'exprimait lundi à l'occasion du 5e Sommet mondial des gouvernements à Dubaï (Emirats arabes unis) a précisé l'Onu. Il a en outre déploré "un manque de confiance entre les peuples, entre les gouvernements et la classe politique. Il y a un manque de confiance entre les pays et un manque de confiance concernant la gouvernance des institutions multilatérales mondiales", a poursuivi le chef de l'ONU. Le Sommet mondial des gouvernements est une plateforme qui réunit chaque année des dirigeants et des décideurs politiques et qui présente les tendances à venir en matière de politique économique, de services gouvernementaux, de gouvernance ou encore d'innovation. M. Guterres a jugé qu'une réforme était nécessaire pour "réconcilier les gens avec la classe politique".