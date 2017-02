Etats-Unis : Le conseiller Ã  la sÃ©curitÃ© nationale dÃ©missionne

Le conseiller à la sécurité nationale du Président américain Donald Trump, Michael Flynn, a démissionné lundi soir, a annoncé la Maison-Blanche.

Dans sa lettre de démission, il a reconnu avoir "par inadvertance trompé le vice-président élu (Mike Pence) et d'autres personnes avec des informations incomplètes sur (ses) discussions téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie". Le général à la retraite Joseph Kellogg va assurer l'intérim à ce poste selon la Maison Blanche. Michael Flynn est mis en cause pour des contacts inappropriés avec la Russie, alors que le président Obama était encore en fonctions. Concrètement, au moment même où l'administration Obama ordonnait fin décembre des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans les élections américaines, Michael Flynn assurait lui l'ambassadeur de Russie à Washington Sergey Kislyak que le président élu Donald Trump serait beaucoup moins sévère. Selon le Washington Post et le New York Times, à l'origine vendredi de ces révélations, de telles discussions étaient potentiellement illégales. Toujours selon la presse américaine, le ministère de la Justice américain a averti la Maison Blanche que cette erreur de Michael Flynn pourrait le rendre vulnérable à une tentative de chantage russe. Le général à la retraite Joseph Kellogg a été aussitôt désigné par la Maison Blanche pour assurer l'intérim à ce poste stratégique, moins d'un mois après l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a assuré que "c'est une affaire intérieure aux Etats-Unis, c'est une affaire intérieure de l'administration du président Trump. Ce ne sont pas nos affaires". "Nous ne souhaitons commenter cette affaire d'aucune manière", a-t-il souligné. Pour sa part, l'élite politique russe a qualifié cette démission de coup dur porté aux relations russo-américaines.

R. I.