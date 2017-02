Eliminatoires AfroBasket-2017 (Zone 1) : Lâ€™EN entame sa prÃ©paration Ã  Alger

La sélection nationale de basket-ball messieurs a entamé dimanche sa préparation pour les éliminatoires de la Zone 1 pour l'AfroBasket 2017, avec un stage qui s'étalera jusqu'au 18 février à Alger, a appris l'APS auprès de la FABB. Ce stage sera ponctué par trois matchs amicaux, les 15, 16 et 17 février à la salle de Staouéli (Alger), face à une sélection composée des joueurs étrangers évoluant dans le championnat algérien.

Le staff technique national, conduit par l'entraîneur en chef Ahmed Loubachria et ses adjoints Amin Benramdane et Fayçal Aktouf, a convoqué 22 joueurs dont cinq évoluant à l'étranger et qui n'ont pas encore confirmé leur participation. Après ce premier regroupement à Alger, le Cinq algérien enchaînera avec un deuxième stage également à Alger du 21 au 25 février, avant de s'envoler pour l'Egypte du 26 au 28 février pour un stage précompétitif, où les Algériens disputeront quatre matchs amicaux.

La phase aller de ces éliminatoires pour l'AfroBasket 2017 aura lieu du 16 au 18 mars en Algérie, tandis que la phase retour se déroulera du 30 mars au 1er avril à Monastir en Tunisie. Les éliminatoires de la Zone 1 regrouperont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye, qui n'a cependant pas encore confirmé sa participation. Les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale, prévue l'été prochain au Congo avec la participation de 16 équipes : 12 issues des éliminatoires, le Congo (pays organisateur), le Nigeria (tenant du titre) et 2 invitées (Wild Card).



Liste des joueurs convoqués :

Mohamed-Amine Zerouali, Yanis Mostefai, Abdeslam Dekkiche, Abdellah Hamdini, Touhami Ghezzoul, Seddik Touati (GS Pétroliers), Berremila Mehdi (CRB Dar Beida), Guermat Mohamed Zaki, Abderahim Haylouf (NA Husseïn Dey), Khaled Wahab, Fedala Anis, Gueddoudj Nabil (NB Staouéli), Brahim Maziz, Merahi Ramzi, Bourkaib Merouane (WO Boufarik), Faidia Raouf (US Sétif), Belmiloud Younès (USM Blida), Hichem Benayad (Canada), Mehdi Cheriet, Samir Mokded, Ammour Kamel (France), Mohamed Harrat (Qatar).