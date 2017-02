Basket-ball : Bouarifi quitte la FABB

Deux faits à retenir, lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée samedi matin au siège du Comité olympique algérien. L’annonce du départ du président Rabah Bouarifi et le rejet du bilan.

C’est du moins ce qu’a décidé une grande partie de l’assemblée générale, la même qui l’avait soutenu le mois de mai dernier lors de l’AG Extraordinaire, ou il avait été prié de rester à la tête de la fédération. Mais là nous sommes dans un tout autre contexte, celui du renouvellement des instances et des esprits car le climat actuel l’impose notamment après l’échec de nos footballeurs à la CAN du Gabon. La locomotive qui traine ses wagons…

Dans cette AGO dont le quorum a été largement atteint avec la présence de 68 membres et du directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Abdelmadjid Djebbab, il a été question de revoir les deux bilans moral et financier de l’année 2016 tout en sachant que les trois précédents ont été approuvés à l’unanimité.



Bouarifi met fin au suspense



Les premières interventions de l’Assemblée ont été chaudes et porteuses de sens, puisqu’elles présentent les intentions des uns et des autres. Sentant l’ambiance défavorable, Rabah Bouarifi n’attendra pas la fin de l’assemblée pour annoncer à l’assistance son départ : « Je me retire et je remercie tous ceux qui m’ont accompagné durant mon mandat.

Je m’excuse si un jour j’ai eu à heurter la sensibilité de certains d’entre-vous et sachez que je fais toujours partie de la famille du basket algérien. » Et avant de passer au vote des deux bilans, les intervenants se sont succédé pour dresser un tableau noir de l’exercice écoulé, à commencer par le président de la ligue d’Alger, Yazid Aït Brahim, qui a reproché au président sortant son ingérence dans les désignations des rencontres ainsi que sa gestion dans le développement de la discipline qu’il a jugé insuffisant : « Je suis déçu et je ne vais pas attendre le vote. Je brandi le carton rouge... ». Ensuite ça sera autour de l’arbitre Sofiane Si Youcef de lui emboîter le pas en affichant son mécontentement quand à l’ingratitude du bureau fédéral, qui n’a pas parlé dans son bilan de la participation de l’arbitrage algérien au dernier Afro-basket et au tournoi qualificatif aux jeux Olympiques : « Je suis écœuré, j’ai arbitré une finale de coupe d’Afrique et le tournoi des JO et pas un mot dans le bilan. »

Le président de ligue de Mascara, lui également, n’a pas mâché ses mots parlant d’un manque de considération envers sa personne. Le manque de considération, c’est également l’impression de Djamel Chouchou, président du GSP, qui est revenu sur le parcours de ses équipes aux compétitions internationales et de la non-convocation de ses joueurs en équipe nationale pour prendre part au dernier championnat arabe des nations : « Le président a dit que nous avons pris une équipe B, alors qu’au sein du groupe il y a des joueurs de 30 ans et plus. Mes filles ont fait 5e au dernier championnat d’Afrique des clubs, mais pas un mot de félicitation. » Chouchou quitte momentanément l’estrade pour y remonter rapidement et dire : « Je m’excuse, je dois rajouter un mot. Je tiens à m’excuser auprès des six membres contestataires du BF que nous avons renvoyé lors d’AG Extraordinaire. Pardon ! Nous étions fautifs, vous étiez dans le droit chemin », une intervention applaudie par quelques membres, alors que l’entraîneur de l’US Sétif, Abdesslem Djeroudi, l’a prié de parler en son nom et pas celui de toute l’assistance.

Le directeur de la salle de Staouéli a évoqué, quant à lui, le contrat de sponsoring avec une marque de téléphonie pour en savoir plus sur sa nature et les conditions de sa résiliation.



Les dés étaient déjà jetés



Bouarifi prendra ensuite la parole pour leur répondre et justifier les démarches du bureau fédéral durant son mandat avant de procéder au vote. Ce dernier dira que sur le plan financier, le bureau sortant laissera 5 milliards de centimes et demi dans les caisses de la fédération et concernant le développement, le nombre de licenciés a augmenté de 5.000 licences, dépassant les 23.000 sur le territoire national. Et comme il était attendu le bilan moral fut refusé par l’assemblée qui a brandi plus de rouges que de verts. Contrairement au bilan financier, où il y a eu 15 pour, contre 16 qui ont rejeté le bilan.

Et d’une manière générale, Bouarifi et son bureau ont vu rejeter leur bilan par la même assemblée qui avait adopté les trois précédents. On procédera ensuite à l’installation des trois commissions : candidature ; de recours et de passation de consignes. Place à présent à l’AG Elective et on parle déjà du nouveau président et il s’agirait de l’ancien Ali Slimani à qui on reconnaît le mérite d’avoir instauré les assises du basket algérien. Dans notre édition nous vous proposons l’entretien que nous a accordé le président sortant Rabah Bouarifi.

Mokhtar Habib

----------//////////////

AG élective : la liste des candidats dévoilée le 22 février

La liste des candidats retenus pour l'élection du nouveau président de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) pour le mandat olympique 2017-2020, sera dévoilée le 22 février, a indiqué l'instance fédérale hier. "Le délai de dépôt des candidatures s'étale du 14 au 16 février, alors que le dépôt des recours est établi les 19 et 20 du même mois", précise un communiqué de la FABB. Les membres de droit présents à cette AGO ont procédé à l'installation de trois commissions pour préparer l'AG élective prévue le 25 février au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger. Il s'agit de la commission de candidatures, de recours et de passation de consignes, qui se chargera d'installer le nouveau président.