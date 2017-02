Le Coin du copiste : Une oasis si pittoresque

La chaîne Canal Algérie nous a conviés mardi dernier peu avant le JT du 20 heures à un voyage pittoresque aux confins de la ville de Biskra, cette région d’Algérie aux portes du désert entièrement couverte de palmeraies qui font la beauté de sa nature luxuriante, une terre couleur ocre évoquée à maintes reprises par des écrivains qui l’ont visitée et découverte le siècle dernier avec surprise, à l’instar d’André Gide et Oscar Wild qui ont écrit sur elle en termes très élogieux commentant son paysage féérique. Le documentaire produit par la société « Rym Star » est réalisé sous la forme de magnifiques images qui alternent entre les sites archéologiques des vieux quartiers et ceux de la ville actuelle avec sa mairie et ses routes nouvellement construites. Le film, admirablement commenté par Djamel Sanhadri sur un texte écrit par le producteur Wahab Saifi, nous permet de faire une incursion dans l’histoire et la géographie de Biskra l’enchanteresse, depuis l’Antiquité à nos jours, en passant par la période de la révolution de 1954. Ainsi, cette oasis, qui survit malgré le temps qui n’a pas altéré sa nature sablonneuse et ses nombreuses habitations en toub, compterait près de deux millions de palmiers ceux-là même qui font la bonne réputation de la « Deglet Nour», des dattes dont le goût et le tissu onctueux ressemblent à du miel tant la saveur connue de par le monde est exquise. La ville, qui fut assiégée par les Romains pendant 8 siècles, a vu la présence des Phéniciens, que l’on retrouve sur quelques ruines datant de l’époque, ou sur des dalles avec des inscriptions latines ; elle fut un foyer très commercial bien avant la période musulmane, car certains racontent que l’écorce de ses arbres fruitiers aurait servi à construire le cercueil de la déesse mythologique égyptienne Isis. Ville également où l’on aurait découvert sur une inscription enfouie sous terre les restes de Okba Ibn Nafaâ, fondateur arabo-musulman de Kérouan et qui marqua son passage dans cette ville où les femmes berbères issues des nombreuses tribus auraient contracté des alliances avec les cavaliers arabes. Entre les innombrables ruines, les ksours si typiques de la région et le soleil pesant, la ville a su concilier son passé et son présent, son histoire et ses reliefs, dans un calme majestueux qui caractérise ses gens ; entre les ruines romaines et les mosquées dont certaines ont résisté vaillamment aux tremblements de terre et catastrophes naturelles comme les pluies diluviennes. Toute une histoire pour raconter l’une des villes les plus riches en patrimoine, et comparée par un écrivain français à un « Eden paradisiaque ».

L. Graba