Entretien avec SaÃ¢d Taklit, romancier : Â«Lâ€™histoire est incontournable dans le rÃ©cit Â»

La mémoire collective, si elle ne peut se substituer à l'histoire, se légitime malgré tout, dans la mesure où elle vise, entre autres finalités, à garantir l'identité d'un groupe, d'une communauté, d'une ethnie, voire de tout un peuple qui a un rapport affectif et douloureux à son passé.

C'est en se situant dans un tel contexte que le premier roman de l'écrivain Saàd taklit, « Djebel Tafat », chronique d'un village algérien durant la colonisation française, loin des mensonges et contre-vérités de l'idéologie officielle de l'ancien colonisateur, relate la chronique documentée de ce que vécurent les habitants d'un village de l'Algérie profonde, Bougaa (ex-Lafayette) pendant la période coloniale de 1830 à 1962.



El Moudjahid : Vos trois romans —« Djebel Tafat », « Le journal de Rachid » et « L'Allemande de mon village »— semblent avoir pour dénominateur commun le concept de remémoration : concept qui, au demeurant, s'articule autour de trois évènements majeurs : les Première et Seconde Guerres mondiales ainsi que l'émigration algérienne post-indépendance. Peut-on parler d'une sorte de pari, pour le romancier que vous êtes, de précéder l'usure du temps en restituant du mieux qu'il peut un vécu, si fragmenté soit-il, des plus déterminants pour la suite de l'histoire ?

Saâd Taklit : Je pense que oui…sans oublier l’événement le plus marquant de notre histoire qu’est le 1er novembre 1954, date du déclenchement de la Révolution algérienne, et qui a marqué à jamais des générations entières. Cela apparaît nettement dans

« Djebel Tafat » à travers les souvenirs et les événements vécus de l’adolescent de 10 ans que j’étais… en un mot, c’est l’expression de la transmission de la mémoire et la lutte contre l’oubli.



Quel que ce soit le roman publié, on constate que la dimension historique est particulièrement convoquée dans vos récits. Pensez-vous, à ce titre, que la littérature peut, elle aussi, être touchée par l’histoire ?

Certainement. En ce qui me concerne, la dimension historique est incontournable dans le récit. Situer les faits, les histoires et autres événements dans leur contexte historique, c’est mieux les comprendre. Au lecteur de se faire sa propre idée…



Votre dernier roman, « L'Allemande de mon village », met en scène deux personnages emblématiques, Abdallah Kahla et Edith Ursula, que le destin va unir à travers le mariage et la naissance de trois enfants... N'est-ce pas là aussi une sorte de pari, pour un romancier, de prêter, à titre posthume, la voix à un homme, en l'occurrence Abdallah Kahla, et à une femme, Édith Ursula, qui n'est autre que l'Allemande de votre village de naissance et de jeunesse ?

C’est en quelque sorte un hommage que je rends à Edith Ursula Scherzer , « Amti Saliha » pour les intimes, qui a tant aimé notre pays.

Dans ce dernier roman, vous donnez des clés concernant l'écriture des précédents, comme si vous revendiquiez une continuité entre passé et présent, fiction et réalité...

Oui, je revendique cette continuité entre passé et présent. Au demeurant, peut-on parler de rupture ? N’est-ce pas le passé qui permet de nous projeter dans l’avenir ? Certes, il y a toujours une part de légende ou de fiction dans l’écrit, mais la réalité prédomine largement dans mes récits.

Vu l'accélération du temps, peut-on parler d'un sentiment d'urgence qui vous aurait conduit à écrire « L'Allemande de mon village » ?

Sentiment d’urgence ? Oui et non ... En revanche, le besoin de transmettre, de témoigner est présent en nous à chaque instant…

On se dit qu’un jour ou l’autre, il faut qu’on en parle. Après, c’est une question de déclic ou d’opportunité, d’inspiration aussi… c’est selon.



Cette accélération du temps n'est-elle pas, par ailleurs, et à bien y regarder, une caractéristique de notre société actuelle ?

Je le pense, oui.



Les trois romans que vous avez publiés constituent-ils un tournant décisif dans votre travail de romancier ?

Les premiers romans sont toujours un tournant décisif. Car, dès qu’on franchit le premier pas, on éprouve le besoin irrésistible de franchir d’autres étapes.



S'agissant des aspects sous-jacents que sont l'économie et la finance de l'édition romanesque, on constate tout de même que la rémunération de l'écrivain n'est pas l'objectif premier des métiers du livre ; quand on est auteur par exemple, on fait rarement fortune avec le livre... Quel est votre sentiment à ce sujet ?

C’est absolument vrai, du moins en ce qui me concerne.



Par ailleurs, on constate que le livre semble aborder sa mue avec l'introduction de la dimension numérique. Or cette entrée du livre dans l'ère numérique ne va-t-elle pas conduire, selon vous, à d'autres formes de mutations du roman ? En tant que romancier pour ainsi dire classique, pensez-vous que l'édition écrite va continuer d'exister comme telle face à cette nouvelle donne ?

Je pense que oui. L’ère du numérique facilite l’accession au savoir et à la culture dans le monde entier à moindre coût… mais, à mon avis, rien ne pourra remplacer le plaisir d’ouvrir les pages d’un livre « classique ». Il a une part de sacré.



Y a-t-il un nouveau roman en préparation, et de quoi va-t-il parler ?

Oui, il s’agit d’un recueil de nouvelles inspirées de faits réels où le passé est toujours présent…

Propos recueillis par :

Kamel Bouslama