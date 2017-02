Skikda : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau de falsification de dossiers de visas

Un groupe de six individus, âgés entre 25 et 38 ans, spécialisé dans la falsification de pièces constituant le dossier pour obtention d'un visa Schengen, a été démantelé par la brigade économique et financière de la Police judiciaire de Skikda, a-t-on appris lundi dernier auprès de la sûreté de wilaya.

Les suspects ont fait l’objet de plusieurs opérations d’investigation qui ont menées à l’arrestation de l’un d’entre eux la semaine dernière dans la ville de Skikda. Il été trouvé en sa possession des documents falsifiés ayant trait aux dossiers de demande d’obtention du visa Schengen, a fait savoir la même source, précisant que les documents saisis ont été transférés au service concerné pour l’enquête d’usage.

Les résultats de l’enquête ont démontré que le suspect principal opérait dans des cybercafés, où il falsifiait des documents administratifs et bancaires d’établissements privés et publics, notamment des certificats d’activité fiscale, des fiches familiales, des fiches individuelles, des fiches de paie et des certificats de congé, a-t-on précisé à la sûreté de wilaya. Le mis en cause se servait de moyens technologiques développés afin de dupliquer et d’imprimer les documents pour les vendre par la suite à ses clients à des prix excédant 35.000 DA, a-t-on souligné, ajoutant que les recherches et les investigations menées dans le domicile du suspect ont permis de confisquer d’autres documents falsifiés ainsi que l’arrestation de ses complices.

Après la constitution du dossier pénal et l’achèvement des démarches judiciaires, avec la constitution de plusieurs instances et secteurs relevant de la wilaya de Skikda comme partie civile, les six prévenus ont été présentés lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Skikda et ont été mis en détention pour "faux et usage de faux de documents à usage commercial, bancaire et administratif", a-t-on noté. (APS)