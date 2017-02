Regard : Un mÃ©dicament pas comme les autres

Le miel, ce produit, au goût, si unique et aux vertus thérapeutiques ne perd point de son «aura» malgré toute la panoplie de médicaments qui existent actuellement pour traiter tous les bobos ou encore faire barrière à ces «satanés» microbes qui envahissent notre corps, notamment durant la saison d’hiver. C’est sûr, on ne peut résister à cette substance, à l’effet spectaculaire. Testé et prouvé, depuis des millénaires, par nos grands-mères et confirmé aussi par des études scientifiques, le miel nous tente encore et toujours pour devenir carrément l’allié de notre santé. On a beau essayer de se mettre dans l’air du temps et recourir aux compositions chimiques et faire l’éloge des progrès de la médecine qui sème à tout vent, il faut l’admettre pour être juste et honnête, mais une chose est certaine, la matière rarissime, aux couleurs et aux saveurs, bénie, depuis la nuit des temps, est présente dans tous les foyers. Elle fait même partie de notre boîte à pharmacie. Le miel, nous fait les yeux doux et y résister, est quasiment impossible, voire même une thèse à écarter absolument. Entre la famille algérienne et cette substance «miracle», il y a comme un aimant qui consolide cette relation. La cherté, parfois aussi la tromperie sur la qualité ne dissuade nullement les amateurs de la médecine douce à se procurer le fameux nectar d’abeilles pour soigner un rhume, une grippe et autres maladies respiratoires, sans pour autant oublier d’autres utilisations, comme c’est le cas aujourd’hui, dans la cosmétologie. Avec ses propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes, pour traiter les toux les plus coriaces et rebelles, le miel ne fait pas seulement le bonheur de nos palais puisqu’il a aussi cette particularité de nous guérir. Sacré miel !

Samia D.