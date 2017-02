Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Caravane pour la protection de lâ€™environnement

La direction de l’environnement de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a lancé une caravane pour sensibiliser les élèves des établissements primaires et moyens des différentes communes de la wilaya à l'importance de la préservation de l’environnement, a indiqué lundi la directrice du secteur, Rafika Belhadj.

Cette caravane qui porte le slogan "l’écologie citoyenne se construit et ne s’offre pas" vise à inculquer la culture environnementale dans les esprits des générations futures et à les sensibiliser à la situation de l’environnement dans la wilaya, a précisé dans une déclaration à l'APS, Mme Belhadj, ajoutant que l’autre mission de cette campagne est la préservation de l’environnement et le développement durable, mais aussi le soutien de l’éducation environnementale en milieu scolaire.

Cette caravane lancée depuis la commune d’El Ach et qui s’arrêtera dans plus de 40 établissements scolaires des deux paliers éducatifs, primaire et moyen, est animée par des clubs de l’environnement ainsi que des cadres qui vont sensibiliser les enfants aux problèmes menaçant la biodiversité ainsi qu'aux solutions envisageables.

Des interventions des représentants de la direction de l’environnement, ainsi que l’organisation d’opérations de plantation d’arbres au niveau des établissements scolaires concernés, en plus de la distribution de pliants explicatifs et la présentation de pièces théâtrales, sont au programme de cette caravane.

Il est à signaler que la caravane a été organisée par les directions de l’éducation et de la conservation des forêts en collaboration avec la Protection civile, la Maison de l’environnement, l’entreprise de l’enfouissement technique des déchets et les associations "El Ghaïth" et "El Bahdja". (APS)