La foire du Miel sâ€™invite Ã  Alger-centre : large variÃ©tÃ© Ã  prix doux

Pour le plus grand plaisir des amateurs du miel, l’Association des apiculteurs de la wilaya d’Alger organise, depuis samedi dernier, une exposition-vente des produits de la ruche, à la Grande-Poste d’Alger. Beaucoup de professionnels de cette filière y présentent leur production, en espérant une belle vente.

Regroupant une trentaine d’exposants, la foire en question qui se poursuivra, jusqu’au 23 de ce mois de février intervient suite à une production de qualité abondante, devant susciter un intérêt tout particulier, auprès des acheteurs-visiteurs qui se présentent quotidiennement en grand nombre. Ces derniers qui bénéficieront comme le veut la tradition, de la dégustation des différentes variétés du miel, à la valeur nutritive exceptionnelle, découvriront les bienfaits d’autres produits de la ruche…

M. Saïd Chaâbane, apiculteur très connu et élément moteur de l’Association des apiculteurs de la wilaya d’Alger nous parle de cette exposition vente : «notre travail, pour lequel nous mettons beaucoup de cœur à l’ouvrage, ne s’arrête pas à la seule vente de nos produits du terroir. Nous tenons à bien accueillir les visiteurs, tout en les informant sur les différentes variétés du miel et ses vertus bienfaitrices. Nous sensibilisons aussi les visiteurs quant à l’arnaque du faux miel dont l’origine est inconnue et forcément douteuse, qui a pris des proportions alarmantes du fait du nombre élevé des pseudo-vendeurs ambulants qui, sans le moindre scrupule, profitent de la naïveté des citoyens, qui en déboursant leur argent encouragent la fraude», souligne-t-il.

Sur les étals bien achalandés, les visiteurs trouveront à leur portée, le miel naturel made in bladi. A la douzaine de variétés de miel (euphorbe, jujubier, eucalyptus, orange, romarin, fleurs de montagne…), s’ajoutent le pollen, la cire d’abeille, le pain d’abeille, les produits cosmétiques (pommades, savons, sirop, shampooing…) une véritable richesse aux étonnantes vertus médicinales et propriétés thérapeutiques. «Rien ne vaut le miel produit et récolté dans les règles de l’art par les professionnels de l’apiculture. En prenant du vrai miel et différents produits de la ruche, vous nourrissez sainement votre corps et sans surcharge ; vous lui assurez tonus et santé. Les nombreuses variétés de miel, de pollen, de la gelée royale, par exemple, vous permettront de traiter certaines inflammations, hémorragies, d’éliminer les parasites, champignons, de soigner prostate, fièvre, fatigue, toux, diarrhée, constipation, stress, troubles de la mémoire, infection urinaire, impuissance et stérilité, ménopause, affection ORL, psoriasis…», a indiqué un apiculteur membre de l’Association d’Alger.

Sur les lieux, les visiteurs de la foire «exposition-vente» du miel pourront déguster les différentes variétés disponibles avant d’opter pour tel ou tel type. Ce rendez-vous régulier est organisé par l’association des apiculteurs de la wilaya d’Alger en collaboration avec la commune d’Alger. Les apiculteurs ne lésinent pas sur la quantité à offrir aux consommateurs pour la dégustation. Les visiteurs, visiblement très intéressés par les produits de la ruche, sont nombreux à s’arrêter devant la quinzaine de stands pour découvrir et acheter ces produits du terroir. Miel de jujubier sauvage, d’eucalyptus, de montagne, d’oranger, d’euphorbe, de chardon, multi-fleurs, sont autant de variétés en plus du pollen, de la gelée royale ou encore des crèmes (antirides, antichute pour cheveux, rhumatisme, arthrose, eczéma, acné, psoriasis…).

Les apiculteurs n’hésitent pas à expliquer à leurs visiteurs les bienfaits de chaque variété de miel. Ils ne se lassent guère de répondre à leurs nombreuses questions, même s’ils finissent par ne pas acheter.

Les prix oscillent entre 3000 et 4.000 DA le kilogramme, selon chaque variété. «Des rabais sont appliqués à l’occasion de cette foire car dans les magasins, il faut compter 400 à 500 dinars de plus au kilo», affirme un jeune apiculteur. Le jujubier est le plus cher car il nécessite plus de dépenses pour la transhumance (dans le sud du pays) que celui de l’oranger produit dans la Mitidja par exemple.

Tout en passant un moment agréable et prenant du plaisir, les visiteurs en grand nombre repartent quotidiennement avec des conseils avisés quant aux vertus bienfaitrices du miel ; un produit entièrement naturel qui se suffit à lui même et ne contient aucun additif ni conservateur. Il peut se conserver plusieurs années en gardant son arôme et ses caractéristiques gustatives d’origine.

S. Sofi