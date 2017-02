FiscalitÃ© immobiliÃ¨re : Les nouvelles dispositions

Les réaménagements inhérents à la taxation des plus-values de cession, à titre onéreux, de biens immeubles bâtis ou non bâtis, à l’imposition des revenus fonciers et à la taxe sur les permis immobiliers viennent d’être publiés par la direction générale des impôts. Précisant que les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis contribuent à la formation du revenu global imposable à l’impôt sur le revenu global (IRG), dans le sens des règlements fiscaux, la circulaire indique que, ces dernières, incluent «les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent en dehors du cadre de l'activité professionnelle, des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis». Aussi, selon le document, «sont considérés comme cession à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu'aux non parents». Au titre des conditions requises pour l’exclusion de la base d’imposition, les plus-values doivent être réalisées, «à l'occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d'une succession, pour les besoins de la liquidation dune indivision successorale existante, lors de la cession d'un immeuble par le crédit — preneur ou le crédit — bailleur dans un contrat de crédit — bail de type lease back, dans le cadre d'une cession portant sur les biens immeubles bâtis ou non bâtis, dont la durée de possession dépasse dix ans». La circulaire adressée à l’ensemble des responsables des impôts souligne que «la plus-value imposable est constituée par la différence positive entre le prix de cession du bien et le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien par le cédant». Quant au décompte de la période, celui-ci est déterminé par exercice. Ainsi, pour 2017, les années décomptées sont comprises entre 2017 et 2008. À ce titre, «tout bien acquis ou créé à compter du 1er janvier 2008 et cédé au plus tard le 31 décembre 2017 donne lieu, pendant l'année 2017, à taxation de la plus-value», sachant que «les biens acquis ou créés au plus tard le 31 décembre 2007 ne sont pas concernés par la taxation». La circulaire indique que «pendant l’année 2018, les biens concernés par la taxation sont donc ceux acquis ou créés à compter du 1er janvier 2009». Au titre de la plus-value imposable soumise à l’IRG au titre de l’année de cession, l’impôt est calculé en appliquant un taux de 5% libératoire d’impôt à la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’immeubles bâtis ou non bâtis. L’impôt en question doit être calculé et payé par le contribuable lui-même dans un délai n'excédant pas trente jours, à compter de la date de l'établissement de l'acte de vente. «Dans le cas où le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l'impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité». Sur un autre registre, l'administration a toute latitude «de réévaluer les immeubles ou fraction d'immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle, et ce dans le cadre du respect de la procédure contradictoire».



Les locations aux étudiants soumises à I’IRG



«Désormais, les revenus provenant de la location à titre civil, de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de 7% libératoire d'impôt calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif, 10% libératoire d'impôt calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel, 75% libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Aussi, le taux de 15% libératoire d'impôt trouve à s'appliquer également lorsqu'un immeuble à usage d'habitation est mis en location au profit des sociétés.»

Par ailleurs, les nouvelles dispositions de la LF-2017 suppriment les exonérations faites aux étudiants. «Désormais, ce type de location est également passible de I'IRG, soit 7% pour les logements collectifs, 10%, pour les logements individuels». Cette mesure est valable également pour les revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 m2. Ainsi, «toute location de logement situé dans un immeuble collectif est soumise à l’impôt sur le revenu global au taux de7%, libératoire d'impôt, et ce quelle que soit sa superficie». Dans le même contexte, les dispositions de la loi de finances pour 2017 ont actualisé les tarifs de la taxe spéciale sur les permis immobiliers, applicables lors de la délivrance des permis et des certificats de conformité. À retenir que «les tarifs de la taxe spéciale sur les permis immobiliers applicables lors de la délivrance des permis de lotir et de démolir, ainsi que le tarif applicable lors de la délivrance des certificats de morcellement et d'urbanisme, demeurent inchangés». Le document de la DGI indique, par la même occasion, que «les exonérations en matière de la taxe spéciale sur les permis immobiliers demeurent en vigueur». Une disposition qui concerne les «constructions menaçant ruine, dont la démolition est décidée par le président de I'APC, en vertu des lois et règlements en vigueur».

D. Akila