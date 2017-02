Centre de presse dâ€™EL MOUDJAHID, Le prÃ©sident de lâ€™UAR :Â« Vers la rÃ©vision de la loi sur les assurances Â»

Le président de l’Union nationale des sociétés d’assurances et de réassurances (UAR), a annoncé, hier, au Forum d’El Moudjahid, qu’une réflexion est entamée au ministère des Finances, pour une éventuelle révision de la loi sur les Assurances datant de 2006.

Dix ans après, ce texte a besoin d’un nouveau souffle pour une meilleure projection dans l’avenir, et surtout promouvoir

la banque assurance.



M. Brahim Djamel Kassali, invité hier, du Forum d’El Moudjahid, a expliqué que le secteur des Assurances a changé, voire beaucoup en termes de nombre d’acteurs et de conditions de fonctionnement. Le secteur qui comptait en 1962 deux sociétés et 14 sociétés en 2000, enregistre en 2017, 24 compagnies, 2.260 agences, 750 points de vente, 38 courtiers d’assurance.... Ceci a permis aux sociétés d’assurance de se rapprocher davantage des citoyens et de leur faciliter la souscription des polices d’assurance. Après un bref historique sur ce secteur, qui a connu de grandes réformes, jusqu’à celle de 2006, qui a permis de stimuler l’activité avec de nouvelles mesures, et l’amélioration de la sécurité financière de l’entreprise. Mais il n’en demeure pas moins, que la loi de 2006 a besoin d’être revue pour corriger les faiblesses, moderniser et développer le marché des assurances. Un marché très affecté, ces deux dernières années, par la crise automobile. Il faut dire que la branche auto, constitue la part du lion du chiffre d’affaires des assurances, mais aussi en terme d’indemnisation, avec un million de déclaration sinistre-auto. Et justement dans le chapitre indemnisations, les assureurs ont procédé au règlement de sinistres pour un montant global de 71 milliards de DA en 2015 dont 47,2 milliards de DA pour la seule branche automobile. Si d’aucuns se plaignent des délais de remboursements, le président de l’UAR , explique, que lorsque il s’agit de l’assurance tout risque, il n’ y a pas de problèmes. Les difficultés se posent pour les assurances dommage -collision, et surtout en cas de responsabilité civile. Mais cette problématique a été prise en charge. En effet, le conférencier a indiqué que pour remédier à cela, les sociétés d’assurance ont mis en place en 2015, un dispositif technique visant la résorption des stocks de sinistres automobiles au titre des recours et le remboursement systématique et rapide des dossiers recours automobiles. Deux conventions inter-compagnies ont été signées à cet effet. La première, appelée «Convention d’assainissement des recours au coût moyen», a permis, en 2016, de régler 78.000 dossiers recours relevant des exercices 2010, 2011 et 2012 pour un montant global de 3 milliards de DA. La seconde, appelée «Convention interentreprises de règlement sinistres automobiles matériels» au titre des recours, qui est en application depuis le 1er juin 2016, réduit considérablement les délais de traitement et de règlement des dossiers y afférents.



Un chiffre d’affaires de 127,9 milliards de dinars



Le secteur des Assurances a enregistré une activité soutenue au cours de ces dernières années. Au plan de la production d’abord, et en corrélation avec le développement économique de notre pays, son chiffre d’affaires global a fortement progressé durant la période 2000/2015, passant de 19,5 milliards en 2000 à 127,9 milliards de DA à fin 2015, soit un taux d’évolution globale de 550 % et un taux d’évolution moyen annuel de 12%. Ces taux de progression sont particulièrement remarquables, même si, il faut le reconnaître, le potentiel assurable en Algérie est très important et encore insuffisamment couvert. Interrogé sur la plus value que peuvent apporter les compagnies étrangères, le président de l’UAR estime que l’ouverture du marché aux opérateurs privés et internationaux reste un acquis pour la profession. La présence d’un grand nombre d’acteurs sur le marché a permis en fait de créer une importante émulation dans le secteur à savoir une grande concurrence.

Le conférencier reconnait que l’assuré a besoin d’avoir à sa disposition un large éventail de produits. Pour la simple raison que la multiplication des offres permet d’amorcer la genèse d’une réelle compréhension de la portée et de l’intérêt de l’assurance par le citoyen et même le chef d’entreprise.

Plusieurs offres d’assurances, provoque chez le consommateur un réflexe d’intéressement, il pourra comparer non seulement les tarifs, mais surtout les avantages, les garanties et le bénéfice de formules adaptées à ses besoins actuels et futurs. Il y a lieu de noter que de nouveaux produits et services assurantiels plus attractifs et mieux adaptés aux besoins de la clientèle ont, par ailleurs, été mis en place au cours de la décennie écoulée, et particulièrement en matière de services d’assistance dans les quatre lignes de métiers de l’assistance, à savoir : l’automobile, le voyage, la santé et l’habitation. Et plus récemment, les sociétés d’assurance se sont lancées dans le numérique avec une offre de prestations diverses et qui se développent de plus en plus. Les devis en ligne pour certains produits d’assurances, la possibilité du paiement par carte bancaire des polices d’assurance, le SMSing pour, entre autres, l’envoi d’avis d’échéance des contrats et le règlement de sinistres et la généralisation prochaine du e-paiement, constituent des exemples concrets du processus de digitalisation engagé par les sociétés d’assurance.

Nora Chergui