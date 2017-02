Loi Morin de 2010 sur lâ€™indemnisation : Un gros mensonge

Les 57 explosions, essais et expérimentations nucléaires, s’ajoutant aux différentes explosions incendiaires au napalm et aux explosions des mines continuent de tuer jusqu’à aujourd’hui. Ceci sans oublier le fait que plus de 100.000 tonnes de déchets ferreux, laissés sur les lieux, ont été utilisés par les populations locales, sans la moindre idée sur leur contamination radioactive.

Dans une contribution qu’on peut lire dans le dernier numéro de la revue El Djeich, de l’Armée nationale populaire, le chercheur en génie nucléaire, le docteur Ammar Mansouri, assure que sept années après sa promulgation, la loi Morin du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, n’a rien apporté aux victimes, et révèle que 98% des demandes d’indemnisation ont l’objet de refus des autorités françaises, parmi lesquelles on compte 32 dossiers émanant de citoyens algériens. «Cette loi a fait naître l’espoir d’une issue autre que contentieuse en mettant un système d’indemnisation fondé sur un principe de présomption de causalité. Malheureusement, cet espoir a été vain, si l’on se fie au sort réservé à ces demandes», a-t-il déploré, en s’interrogeant sur les voies et moyens et la démarche idoines à suivre pour faire valoir les droits «légitimes» des victimes et leurs ayants droit, dont certains ne sont plus de ce monde. «Plus le temps s’écoule, plus les responsables de ces malheurs espèrent profiter de l’oubli», a ajouté ce spécialiste de la question des essais nucléaires de Reggane.

Et alors que cette loi Morin a connu, depuis sa promulgation, une révision en 2013, trois décrets d’application et un nouveau décret en voie de publication, les chiffres révélés par le Dr Mansouri renseignent on ne peut mieux sur l’entêtement des autorités françaises à vouloir bâcler le dossier. Ainsi, lit-on dans la revue El Djeich, on compte, sur 497 dossiers des victimes françaises déposés, quelque 280 demandes qui ont été examinées ou en cours de réexamen. 33 cas ont été indemnisés par la justice, tandis que pour les victimes algériennes, seulement 32 dossiers sur 782 demandes déposées ont été «soi-disant» examinés et ont reçu un refus au motif que les pathologies évoquées n’entrent pas dans le cadre de la liste des pathologies reconnues par la loi Morin, et que la période après 1967 n’est pas concernée par cette même loi. Car il faut savoir que cette loi a déterminé les conditions de période, lieu et maladie devant normalement ouvrir droit à l’indemnisation, nous apprend le chercheur en génie nucléaire, qui précise que si un des critères en question manque, c’est toute la demande qui est rejetée.

«Pour le lieu, les Français insistent à ce que la victime ait séjourné dans un périmètre géographique déterminé. Pour la période, la loi prévoit qu’il y ait des preuves que les concernés ont été touchés au moment des expédiences nucléaires, soit dans le cas de notre pays entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967. Enfin, pour la maladie, pour espérer réparation intégrale d’un préjudice, la loi Morin signale que la victime doit être touchée par une pathologie radio-induite inscrite sur la liste et résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants», a-t-il expliqué, rappelant les objectifs principaux de la loi du 5 janvier 1990, au nombre de trois. Celle-ci vise, au premier chef, à «réparer» et aussi «reconnaître» les souffrances des victimes qui ont développé une maladie radio-induite.

Ensuite, elle ambitionne de «simplifier» la procédure de demande d’indemnisation en instituant une procédure unique, quelle que soit la catégorie dont ressort le demandeur (militaire, personnel ou civil), et en instaurant un interlocuteur unique chargé de la réception, de l’instruction et de l’indemnisation des victimes.

Le dernier objectif de la loi Morin porte sur l’indemnisation. Les demandeurs devaient en effet apporter la «preuve» que la maladie développée était la conséquence de leur présence sur les sites ou à proximité, lors des campagnes de tirs. «Or, les cancers étant des maladies sans signatures, la preuve du lien entre la maladie et le service est presque impossible à faire. Ce sont des pathologies qui se déclenchent plusieurs années après, voire plusieurs décennies», a fait remarquer le Dr Mansouri.

S. A. M.