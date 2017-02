Ã‰clairage : Reggane nâ€™est pas la PolynÃ©sie

Le 13 février 1960, une bombe de 70 kilotonnes, quatre fois la puissance dévastatrice lâchée sur la ville japonaise d’Hiroshima, lors de la Seconde Guerre mondiale, explose sur la terre algérienne, à Hamoudia, près de Reggane, dans le grand Sud. «Gerboise bleue» était le nom de code donné à cet essai nucléaire de l’occupant colonialiste français, un premier essai qui sera suivi par bien d’autres, 17 au total. Un souffle atomique qui, jusqu’à aujourd’hui, continue de faucher la vie. Tout a été pétrifié à des kilomètres à la ronde, rien n’a été épargné. Seul le scorpion a résisté à la déflagration. Les habitants de Reggane ont été laissés à leur sort. Une simple consigne donnée alors, sans travail de sensibilisation et d’explication sur les tenants de l’expérience à des habitants analphabètes pour leur grande majorité.

13 février 2017, plus d’un demi-siècle après cette tragédie, la France est une fois de plus interpellée quant à sa responsabilité historique, en sa qualité de puissance coloniale. Les victimes de malformations congénitales et de cancers seront-elles indemnisées, la faune et la flore qui constituaient la principale source de revenus de ces populations verront-elles les sols décontaminés ?

Les victimes de Reggane seront-elles enfin reconnues en tant que telles ? Le 5 janvier 2010, une loi votée par l’Assemblée française a permis d’avancer un tout petit pion dans l’échiquier pour la reconnaissance de cette responsabilité historique. Un tout petit pion dans la mesure où l’État français est resté maître du jeu en gardant les pièces essentielles pour refuser de reconnaître sa responsabilité, concédant une reconnaissance partielle et accordant au risque nucléaire, le «non-lieu», car considéré comme négligeable. Les dossiers concernant les victimes algériennes ont été rejetés, seuls quelques citoyens français d’origine algérienne avaient passé le test de la négligence pour être retenus.

La semaine écoulée, l’Assemblée française a voté la suppression de la notion de risque négligeable, une reconnaissance de fait et de droit qui entraîne une indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français. Reggane pansera-t-elle sa plaie, à l’image de la Polynésie française, ou sera-t-elle cataloguée dans le registre des bienfaits du colonialisme ?

A. M. A.