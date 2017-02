M. Mihoubi reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation dâ€™auteurs et dâ€™Ã©crivains palestiniens : Faire face Ã  de grands enjeux

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu hier après midi, au ministère de la Culture à Alger, en présence de l’ambassadeur de Palestine en Algérie, Louay Aissa, une délégation d’auteurs et d’écrivains palestiniens qui participent à la session du secrétariat général de l'Union générale des hommes de lettres et écrivains arabes qui se déroule à la bibliothèque nationale à Alger.

Lors de l’ouverture de cette session qui reste une opportunité aux écrivains arabes pour débattre du rôle de l’écrivain dans la lutte contre le terrorisme dans le monde arabe et le colonialisme, en particulier en Palestine. M. Azzedine Mihoubi a tenu à préciser que l'Union générale des hommes de lettres et écrivains arabes a fait face à de grands enjeux faisant allusion aux difficultés qu'elle a rencontrées pour placer «la culture au-dessus de la politique». Dans le même cadre, il a considéré que l'«écrivain ne véhicule pas une position, mais une connaissance étroitement liée à la liberté».



L'Algérie prête à apporter son soutien



M. Azzedine Mihoubi a réitéré la disponibilité de l'Algérie à apporter son soutien à l'Union des hommes de lettres et écrivains arabes. Lors de la réception du Secrétaire général de l'Union, le poète émirati Habib Youssef Essayegh, M. Mihoubi a souligné que «les Arabes ont conscience du rôle important de l'Algérie et de son apport à la scène culturelle arabe et que les Algériens ont consenti de lourds sacrifices pour que la culture rayonne», notamment que la réunion d'Alger s'inscrit dans le cadre d'une démarche «visant à faire de l'Union une passerelle et une force culturelle véritable et efficiente», ajoutant que la rencontre débattra de questions sensibles en recherchant les moyens de relancer les mécanismes favorisant l'accès de nouveaux membres à l'instar de l'Arabie saoudite.

M. Habib Youcef Essayegh a fait état de l'adhésion de l’Arabie saoudite à l'Union en attendant le parachèvement des procédures d’intégration des Qataris et le règlement du problème des deux ligues libyennes. M. Mihoubi a indiqué qu'un appel est lancé aux pays qui connaissent des situations exceptionnelles pour parachever les conditions de leur présence au sein de l'Union arabe. Abondant dans le même sens, le secrétaire général de l'Union des hommes de lettres et écrivains arabes a assuré que l'Union aspire à créer un espace rassemblant les parties non arabes et qui s'intéressent à la culture arabe. Concernant l'importance des réunions tenues par l'Union des hommes de lettres et écrivains arabes, M. Habib Youcef Essayegh a estimé que l'existence de l'Union est tributaire de ces rencontres, estimant que la réunion d'Alger sera l'une des plus importantes dans l'histoire de cette organisation.

Hichem Hamza et APS