M. Bensalah reÃ§oit le reprÃ©sentant du PNUD : Examen du programme de coopÃ©ration

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu le représentant du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Eric Overvest, indique un communiqué du Conseil. M. Overvest a présenté un exposé sur "les principaux projets et le programme de coopération entre l'Algérie et le PNUD notamment dans le domaine parlementaire".

M. Bensalah a souligné la nécessité de "tirer avantage de l'expertise et des expériences de coopération avec les autres pays et poursuivre le développement de cette coopération en coordination avec les services administratifs concernés au niveau du Conseil de la nation".