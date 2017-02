Lâ€™Afrique se rebiffe

L’épouvantail se disloque. Soumise aux quatre vents depuis sa création, la Cour pénale internationale assiste impuissante à une saignée du côté de ses membres africains. Ces derniers, à la queue leu-leu disent vouloir s’affranchir du joug de l’Occident pour finalement peser à leur mesure dans les affaires du monde multipolaire.

Le dernier sommet de l’Union africaine d’Addis Abeba fut l’occasion d’une concertation, en parallèle des clivages entre certains membres, au vu de l’adoption d’un éventuel retrait collectif de cette instance qui, à travers le temps, a montré ses limites et ses dérives.

Le Burundi fut le premier pays à ouvrir une brèche en se retirant, talonné de près par l’Afrique du Sud puis par la Gambie. La liste s’allonge et les pressions occidentales n’y pourront rien. Les quelques réticences viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, des pays qui gardent des liens étroits et privilégiés avec les élites occidentales.

Cette vague contestataire découle d’un ras-le-bol des Africains qui considèrent que cette Cour n’a pour mission que la défense d’intérêts néocolonialistes et la pérennisation d’idées racistes. Une grande hypocrisie difficile à édulcorer. L’autre carte avancée par les contestataires et le rejet des compétences de la CPI par les plus puissants à l’image de la Chine, de l’Inde, des Etats-Unis et dernièrement la Russie.

Au vu du bilan et des états de service de cette instance, l’observateur averti s’étonne de l’absence sidérale de la moindre affaire ou grief impliquant un dirigeant occidental. Pourtant, les crimes commis par ces derniers à travers le monde sont légion. C’est ce qui fait dire aux analystes que finalement «la Cour pénale internationale est un instrument de punition et de pression de l'Occident politique».

Profitant de ce mouvement concerté, certains pays prônent la création d’une Cour pénale panafricaine qui pourrait prendre en charge les problèmes du continent. Mieux encore, certains sont pour une réelle prise de conscience et le renforcement des justices nationales.

L’Afrique se réveille-t-elle ? Arrivera-t-elle à s’affranchir définitivement du joug occidental ? Rien n’est sûr ni évident sachant l’intérêt vital que porte le Nord aux ressources africaines. Et tous les moyens seront mis en branle pour freiner ou carrément saboter toute initiative visant à briser les chaînes. L’Occident a trop à perdre et les «rois» africains sont toujours frêles devant les conseils des experts de l’Europafrique.

Kamel Morsli