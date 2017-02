Natation, Championnat dâ€™AlgÃ©rie hivernal Â«OpenÂ» : DÃ©buts des compÃ©titions, aujourdâ€™hui Ã  Bab Ezzouar

La piscine de Bab Ezzouar, près d’Alger, abrite le Championnat d’Algérie hivernal « Open » de natation (bassin de 25m) qui débute aujourd’hui et se déroulera sur quatre journées de compétitions. Compétition officielle du calendrier de la Fédération Algérienne de natation (FAN) de la saison 2016/2017, cette compétition en petit bassin est l’un des principaux rendez-vous hivernal de la natation. Le « National » hivernal est une compétition qui va permettre de regrouper les nageuses et nageurs de l’élite nationale, qu’ils évoluent en Algérie ou à l’étranger, et de s’enquérir de leur état de forme. Pour les clubs également, il s’agit d’évaluer leurs forces et de se placer parmi les meilleurs. Ainsi, la concurrence sera rude entre Oussama Sahnoune, Nazim Belkhodja, Moncef Balamane, Abdellah Ardjoune, Abdelkader Afane et autres Lounis Khendriche, les frères Djendouci et Chouchar Imad, chez les messieurs ; mais aussi entre Rania Nefsi, Majda Chabaraka, Souad Cherouati, Amel Melih, Nesrine Medjahed et Hannah Taleb-Bendiab, chez les dames. Pour rappel, la compétition par équipes de l’édition précédente disputée à Sétif, a été remportée par le GSP, chez les hommes, avec 12 médailles d’or, suivi du NR Dely-Brahim (4 or), un club qui va certainement continuer sur sa lancée, et de l’USM Alger (3 or). Les nageuses du GSP se sont elles aussi imposées, avec 10 médailles en vermeil, devançant le Sahel Nautique d’El Biar (3 or) et le SA Bab Ezzouar (2 or). Qu’en sera-t-il cette année ?

Nabil Ziani