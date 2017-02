Ligue 2-Mobilis : CABBA : Bira maintenu 3 joueurs Ã©cartÃ©s

Le président du CAB Bordj Bou Arreridj, Moussa Merzouki fait état de la décision de sa direction de maintenir Abdelkrim Bira au poste d’entraîneur jusqu’à la fin de saison et d’écarter trois joueurs de l’effectif professionnel. Dans une déclaration à l’APS, Moussa Merzouki a révélé que la direction du CABBA a décidé de renouveler sa confiance en Abdelkrim Bira qui, rappelle-t-il, avait présenté sa démission à l’issue de la défaite contre l’Amel Boussaâda 1/0.

"Après concertation avec l’entraîneur, il a été décidé d’écarter trois joueurs de l’effectif professionnel, à savoir: Laid Madouni, Saâd Tedjar et la nouvelle recrue Rabah Hafid dont le contrat sera prochainement résilié" a-t-il ajouté. S’expliquant à ce propos, il a affirmé que suite à la réunion tenue avec le staff technique, il a été décidé de mettre à l’écart, jusqu'à nouvel ordre, Saâd Tedjar et Laid Madouni, pour des raisons disciplinaires», ajoutant que "dans un tout autre registre et pour des raisons purement techniques, nous avons également pris la décision de résilier le contrat de l’attaquant Rabah Hafid qui reste sur deux prestations complètement décevantes".