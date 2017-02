MOB : Les luttes intestines gangrÃ¨nent le club

Le MO Béjaïa continue à broyer du noir. Alors que le club, bon dernier de la Ligue 1 est presque relégué après sa lourde défaite face au CRB (3-0), vendredi, l'instabilité et les luttes intestines qui ont gangréné le finaliste de la dernière coupe de la CAF ont de nouveau refait surface. On s'attendait pourtant à ce que les choses se tassent un peu avec l'arrivée de Mohamed Henkouche et voir enfin le MOB amorcer sa lutte pour le maintien, en vain. En effet, le technicien, arrivé il y a à peine quelques semaines, vient de jeter l'éponge, comme annoncé dans notre édition d’hier. Mohamed Henkouche a fait savoir qu'il démissionnait de son poste ce dimanche après avoir, a-t-il dit, été insulté et menacé. Selon toute vraisemblance, un groupe de supporters, apparemment encore déçus par la large défaite face au CRB, vendredi, s'est acharné sur le coach à qui il a été demandé tout simplement de remettre le tablier. Quand la rue nomme et dénomme les entraîneurs ! Pourtant, vendredi et malgré l'ampleur de la défaite face au CRB, Mohamed Henkouche avait fait savoir qu'il croyait "encore en les chances du MOB de se maintenir. Il est vrai que la défaite nous fait beaucoup de mal, mais personnellement j'y crois encore. Je refuse d'abdiquer. Si j'étais persuadé que les jeux sont faits, je serais le premier à partir", a dit Henkouche au sortir du match face au CRB. Vingt-quatre heures après, le natif de Mascara dépose sa démission. Pour lui succéder, un nom commence à circuler au sein des supporters. Il s'agit de Boussaada, qui avait fait partie du staff de Youcef Bouzidi un temps et qui ferait apparemment l'unanimité au sein des supporters. Reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants, bien qu'à l'heure qu'il est et au regard de l'urgence de la situation, ils ne devraient pas tergiverser longtemps. Depuis le début de la saison, au moins quatre entraîneurs se sont succédé à la barre technique du MOB, mais à chaque fois l'atmosphère et les mauvais résultats ont précipité le changement.

Amar Benrabah