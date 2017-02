Ligue 1-Mobilis (Mise Ã  jour de la 16e journÃ©e), Aujourdâ€™hui, Ã  16h : MCO-CRB et MOB-USMA : Sous le signe du rachat

La Ligue de Football Professionnel a programmé deux rencontres pour aujourd’hui. Le Chabab de Belouizdad se déplacera à Oran pour croiser le fer avec le Mouloudia local, alors que les Crabes de Bejaïa accueillent l’USM Alger.

Deux confrontations, pour le moins électriques, qui entrent dans le cadre de la mise à jour de la 16e journée du championnat de Ligue Une. Deux belles affiches placées, par ailleurs, sous le signe du rachat. A Oran, les protégés du technicien marocain Badou Zaki tenteront de confirmer leur bonne santé du moment et garder par la même leur bonne dynamique. Les camarades de Yahia-Cherif veulent par ailleurs prendre leur revanche face aux coéquipiers de Bentiba qui les ont forcés au partage des points au match aller. « Nous allons à Oran pour chercher les trois points du match. L’équipe se porte bien depuis quelques journées déjà. Cependant, nous restons conscients que ça sera un match difficile face à une bonne formation du MCO, en quête de rachat », a déclaré le défenseur du CRB, Cherfaoui, avant le départ de l’équipe pour El Bahia. De leur côté, les Hamraouas, en proie depuis trois jours aux contestations plus ou moins musclées de leurs fans, ne jurent que par la victoire. « L’équipe connaît quelques difficultés depuis l’entame de la phase retour. Malgré les efforts, les résultats ne suivent plus. Face au CRB, nous sommes condamnés à gagner. Une victoire redonnera la confiance au groupe et permettra à l’équipe de revenir dans la course. Tout rentrera dans l’ordre, après », a indiqué le portier du Mouloudia d’Oran à l’issue du dernier entraînement de son équipe, perturbé par des supporteurs mécontents. De son côté, le MO Bejaia sera l’hôte de l’USM Alger. Une opposition entre deux équipes en crise, actuellement. La lanterne rouge, malheureux finaliste de la dernière coupe de la CAF, ne parvient pas à retrouver ses marques, malgré tous les changements opérés au niveau de son effectif et de ses staffs dirigeant et technique. La démission du coach Henkouche, bien que celui-ci n’ait jamais fait l’unanimité au sein du club, n’arrange pas vraiment les affaires du MOB, en quête de points pour espérer échapper à la relégation. Les deux dernières séances d’entraînement ont été assurées par l’entraîneur des espoirs, Allou, qui drivera sans nulle doute l’équipe face à l’USMA.

« Nous devons réagir. Nous n’avons plus le droit à l’erreur. Il ne faut plus faire de calcul. Les trois points ne doivent pas nous échapper », a déclaré Rahal, la veille de la rencontre, dans les colonnes de la presse spécialisée. L’USMA n’est pas non plus dans sa meilleure forme. L’équipe bat de l’aile depuis quelques journées. La formation de Soustara, qui cumule les contreperformances, se retrouve recalée à la sixième position au classement. La ligne d’attaque, qui faisait la force des Unionistes, ne marque plus. Celle-ci est restée muette lors des cinq dernières rencontres. Les supporteurs, qui n’ont pas digéré la dernière défaite de l’équipe à Constantine, attendent une réaction.

« L’équipe traverse une mauvaise passe. Ça arrive à tous les clubs au cours d’une saison. Même si la partie s’annonce difficile face au MOB, nous avons largement les moyens de revenir avec un bon résultat. Nous avons aussi besoin de points pour revenir dans la course », a souligné Benghit, qui fera son retour dans l’équipe après sa blessure.

Rédha M.