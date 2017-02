TÃ©lÃ©vision numÃ©rique : 75% de couverture dans un mois

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a annoncé, hier à Tissemsilt, que le taux de couverture de la télévision numérique atteindra dans un mois un taux de 75 % au niveau national.

Animant une émission au siège de la radio régionale de Tissemsilt à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Radio, M. Grine a souligné que le taux de couverture de la télévision numérique, qui a augmenté de 30% sur le plan national à 60% actuellement, devra atteindre 75% dans un mois. Par ailleurs, le ministre a affirmé que les zones d’ombre de la radiodiffusion seront supprimées définitivement dans la wilaya de Tissemsilt en 2018, signalant que les zones d’ombre, qui représentaient 70% en juin 2015, enregistrent actuellement une baisse de près de 40%. L’effort sera concentré dans les prochains mois sur la réalisation de plus de 60 émetteurs au niveau de la wilaya de Tissemsilt pour relever le niveau de couverture de radiodiffusion d’ici la fin de l’année en cours et au plus tard en début 2018 à 95%, a-t-il encore souligné.

Le ministre a affirmé que les radios régionales ont connu un bond qualitatif grâce à la mise en service du système MENOS (échange interradios) en donnant plus d’efficacité aux radios dans les domaines de l’échange et de la formation. Le ministère de la Communication a adopté une stratégie spéciale pour les radios locales, basée sur trois axes portant sur la promotion de la femme, de l’environnement et de la jeunesse et l’ouverture du champ à toutes les couches de la société et aux talents, a-t-il ajouté. M. Grine a souligné que le choix de Tissemsilt pour la célébration de la journée mondiale de la Radio entre dans le cadre de la stratégie de proximité de son ministère axée sur la mise en valeur des potentialités disponibles.

Le ministre a présidé, à la maison de la culture Mouloud-Kacem-Nait-Belkacem, les festivités de la journée mondiale de la Radio célébrée le 13 février de chaque année, en présence du directeur général de la radio nationale (ENRS), Chaabane Lounakel, du directeur général de l’Entreprise publique de télévision algérienne (EPTV), Tewfik Khelladi et des autorités de wilaya. Ces festivités ont été marquées par une exposition mettant en relief les activités et l’évolution qu’a connues la radio régionale de Tissemsilt et les atouts touristiques que recèle la wilaya. En outre, le directeur de la radio de Saida, Aissa Benhachem a animé une conférence intitulée « La presse de proximité et promotion du citoyen, la radio locale comme modèle » et une campagne de don de sang a été organisée à cette occasion, de même qu’un circuit automobile pour les enfants.



Publicité : 95% des agences de communication n’ont aucune relation avec le secteur



En marge de la célébration de la journée mondiale de la Radio, le ministre a souligné, lors d’un point de presse, qu’« il existe plus de 5.000 agences de communication et de publicité à l’échelle nationale alors que dans les faits 95% d’entre elles n’ont aucune relation avec la communication, le marketing et encore moins avec la publicité ». « Nous sommes face à un secteur marqué par l’anarchie », a ajouté le ministre, rappelant que son département « s’attelle, depuis plus d’une année et demie, à organiser le secteur, avec les spécialistes ». Il a précisé que « les projets de textes réglementaires concernant la publicité sont prêts et seront soumis au prochain Parlement ». Par ailleurs, Hamid Grine a estimé que les sessions de formation, initiées par son département depuis 2014, ont permis de réduire les cas de diffamation. « Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons atteint le stade de la responsabilité », s'est-il félicité. A ce propos, il a rappelé que 40 sessions de formation ont été organisées au profit des journalistes, ce qui représente 70% du programme de son ministère portant formation et recyclage des journalistes. Concernant la création de chaînes de radios privées, le ministre a précisé que cette question n’est pas à l’ordre du jour. Par contre, il a précisé que l’octroi des agréments définitifs des chaînes de télévisions privées sera achevé après les prochaines élections législatives et ce, dans le cadre des missions dévolues à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). Par ailleurs, Hamid Grine a insisté sur « l’objectivité, le professionnalisme et la crédibilité » dont doivent faire preuve les chaînes privées devant couvrir les prochaines élections législatives. Il a également invité les médias à s’intéresser à la culture, estimant que « la culture sans les médias ne peut émerger et réussir ». Enfin, concernant la journaliste d’une chaîne de télévision privée, blessée par balles lundi dans la ville irakienne de Mossoul, Hamid Grine a assuré avoir pris attache avec le directeur de cette chaîne pour s’enquérir de l’état de santé de la victime, déplorant ce qui est arrivé à cette journaliste algérienne. (APS)