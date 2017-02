AlgÃ©rie-SÃ©nÃ©gal : Impulser la coopÃ©ration

Une journée d’information sur les potentialités de partenariats économiques et commerciaux avec le Sénégal a été organisée hier à Alger. Cette importante rencontre qui succède à d’autres rencontres est un signe fort de la grande volonté de l’Algérie de renforcer la coopération surtout économique avec l’Afrique. Il faut reconnaître que depuis la chute significative des prix de pétrole depuis juin 2014, les pouvoirs publics se sont orientés vers le marché africain d’où des mécanismes et des mesures ont été mis en place afin de développer ce partenariat et de permettre aux opérateurs économiques algériens d’occuper ce marché. Dans une déclaration à El Moudjahid, le vice-président de la CACI, Riad Amour, a annoncé la création prochainement d’une cellule de communication africaine, au niveau de la CACI. « Cette cellule à notamment pour objectif, de développer une stratégie économique envers ce continent, pour faire la collecte des informations et de suivre de près tout ce qui se fait en termes d’activités économiques et quelles sont les opportunités pour exporter nos produits », a-t-il dit, ajoutant : « Les déplacements que nous allons faire dans les années et les mois à venir au niveau de différents pays africains seront tous répertorier par la cellule ». S’agissant de la date de sa création, le vice-président a estimé que « celle-ci sera créée dans les deux prochains mois ». Evoquant par ailleurs, l’objectif de cette journée, il a indiqué que « celle-ci nous a permis de connaître les opportunités d’affaires offertes par le marché sénégalais aux produits algériens exportables ». Comme elle tend également « à soulever différentes questions liées au climat des affaires et aux projets envisagés avec le Sénégal ». Tout en exprimant la volonté de la communauté d'affaires algérienne de promouvoir les relations économiques avec ce pays de l'Afrique. Selon M. Amour, les relations économiques entre les deux pays ont connu ces dernières années une évolution importante, mais il reste encore beaucoup d’efforts à déployer afin d’exploiter toutes les opportunités d'investissement existantes. La Caci prépare, selon lui, une mission d'affaires algérienne au Sénégal afin de prospecter ce marché et nouer d'éventuelles relations d'affaires. De son côté, l’ambassadeur du Sénégal à Alger Papa Omar Ndiyae a exprimé également sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre, qui permettra, selon lui, de renforcer les liens de coopération surtout économiques entre les deux pays. Pour attirer les hommes d’affaires algériens à investir davantage au Sénégal, le diplomate a relevé à cet effet que le gouvernement sénégalais a mis en place tous les moyens et les mesures nécessaires d’accompagnement des investisseurs surtout dans l’agriculture, la santé etc. Appuyant ces dires, l’ambassadeur à cité à titre d’exemple que la création d’une entreprise ne dépasse pas 24 heures. Mettant à profit cette occasion l’ambassadeur a souligné que le fait qu’il y a beaucoup d’entreprises algériennes qui veulent réaliser leurs projets au Sénégal nous allons proposer dans la prochaine Haute commission algéro-sénégalaise aux hauts responsable des deux pays de procéder à « la suppression définitive de visa ». « Cette suppression va permettre certainement la facilitation des déplacement des citoyens surtout les hommes d’affaires des deux pays », a-t-il précisé. D’autre part, le représentant du groupe algérien Condor a annoncé l’inauguration, en mars prochain, d’un showroom en plein centre de Dakar, capitale de Sénégal. L’ouverture de cet espace permettra la commercialisation de Smartphones et de produits électroménagers de la marque.

Il y a lieu de noter qu’en ce qui concerne les échanges commerciaux, ces derniers ne dépassent pas les 8 millions de dollars. Un chiffre insignifiant vu les opportunités des deux pays.

M.A.Z.