Salon international POLLUTEC 2017 : Investir dans lâ€™environnement

La 13e édition du Salon international annuel des équipements, technologies et services pour la gestion de l’eau et de l’environnement, «Siee Pollutec 2017» a ouvert, hier, ses portes au Palais des expositions, Safex. Inauguré, par le ministre des Ressources en eau, Ouali Abdelkader en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le salon professionnel regroupe des acteurs nationaux et étrangers de la filière de l'eau et de l'environnement, est notamment le plus grand salon sur l'eau en Afrique.



Rendez-vous annuel des professionnels de l’EAU en Algérie depuis plus de 11 ans, SIEE Pollutec 2016, élargit son offre au secteur de l’Environnement en réponse aux besoins du marché national, notamment le déploiement d’une filière de gestion des déchets porteuse de nombreuses opportunités d’affaires. Selon les organisateurs, la surface d’exposition réservée par les entreprises algériennes est aujourd’hui largement majoritaire, montrant ainsi l’intégration du secteur dans l’économie nationale. Beaucoup d’entre elles sont d’ailleurs le fruit de partenariats techniques et commerciaux qui ont été initiés sur de précédentes éditions du Salon. Avec 270 exposants issus de 17 pays, ces derniers se composent de producteurs, de distributeurs d'équipements et de prestataires de services dans les domaines du traitement de l’eau et des eaux usées, de la distribution de l’eau, du traitement des pollutions industrielles, de l’analyse et de contrôle de la qualité de l’eau. D’autre part, les firmes algériennes dont la plupart des leaders, représentent 49% des exposants cette année attestant la forte participation de la production nationale. Lors de sa tournée traditionnelle entre les stands du Salon, le ministre a expliqué que l’objectif d’un tel événement est de donner l’occasion à nos experts d’acquérir les nouvelles techniques dans le domaine de l’eau et de l’environnement mais aussi de voir une idée précise sur le développement de ce secteur à travers le monde et e découvrir les dernières innovations dans le domaine de la production et de la fabrication des équipements spécifiques au secteur.

«Ce Salon est une occasion pour évaluer le niveau de développement de la production nationale dans le domaine des Ressources en eau et de l’Environnement, c’est aussi une opportunité pour les entreprises spécialisées dans le domaine nationales et internationales de conclure des partenariats mais aussi», précisera le ministre. Pas moins de 7.000 visiteurs professionnels sont attendus. Des professionnels à la recherche de techniques et de bonnes pratiques dans les domaines de la mobilisation de la ressource en eau, de la production et de la distribution de l’eau potable de l’assainissement et de l’environnement.

SIEE Pollutec 2016, accueille une offre riche, diversifiée et internationale, présentant une large palette de technologies adaptées aux problèmes des pays en stress hydrique : fournisseurs et distributeurs d’équipements et prestataires de services dans les domaines du traitement de l’eau et des eaux usées, de la distribution de l’eau, du traitement des pollutions industrielles, de l’analyse, mesure et contrôle

Ce Salon accueille aussi des rencontres qui débattent des sujets comme la protection de la ressource hydrique avec l’intervention du centre universitaire de Tipaza, l’ONA et la SEAAL. Le secteur des déchets fera quant à lui, l’objet d’un rendez-vous dédié par l’agence nationale des déchets. «Cette édition sera également une opportunité de faire le bilan d'une décennie exceptionnelle en termes de gestion déléguée, d'investissements et de travaux dans le pays, et déterminer les besoins restants à couvrir», est-il précisé : «Le Programme Eau II en appui à la modernisation du secteur de l'eau en Algérie», «l’amélioration des compétences dans le secteur de l'eau », «l'expérience algérienne en matière de gestion déléguée de l'eau», seront approfondies par des experts de cette substance vitale pour les peuples.

S’agissant, du Fonds national de l’eau ce dernier est chargé de financer les contributions au investissements d’extension, de renouvellement et d’équipement, mais aussi les dotations au profit de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. Ses dépenses portent aussi sur les actions d’incitation à l’économie de l’eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité.

Mohamed Mendaci